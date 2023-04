Aerei e treni, i super rincari di Pasqua

Sperando di avere il meteo come alleato, saranno milioni gli italiani che viaggeranno per le festività pasquali sia nel nostro Paese ma anche all'estero. Purtroppo, però, la stangata del caro-biglietti si farà sentire soprattutto per gli spostamenti aerei: fino a 369 euro il Roma-Catania di giovedì 6 aprile (solo andata), il Roma-Palermo oltre 250 euro (una sola tratta). La denuncia è di Assoutenti che ha analizzato le differenze con gli anni passati e le cifre mostruose che i consumatori dovranno spendere per tornare dalle loro famiglie.

I rincari sui voli aerei

Se prima abbiamo fatto gli esempi più eclatanti, l'Associazione spiega che un volo Milano-Brindisi, sempre per giovedì prossimo, costerà ben 182 euro (un solo biglietto), per volare su Cagliari 154 euro da Milano e 160 euro da Roma: queste cifre sono paragonabili a tratte intercontinentali anche perché si tratta dei prezzi dei soli biglietti ai quali si devono aggiungere " i supplementi per bagagli, scelta del posto a sedere, ecc.". Il presidente, Furio Truzzi, ha affermato al Corriere che rispetto all'anno scorso i voli nazionali hanno subìto aumenti fino a 71,5% mentre quelli internazionali fanno segnare un +59%. " Aumenti che, specie nel comparto del trasporto aereo, rendono i viaggi sempre più un salasso per i consumatori, in particolare nei periodi di festa quando si intensificano le partenze degli italiani", sottolinea.

Le simulazioni per numerose altre tratte nazionali sono costose e al di sopra dei prezzi praticati negli anni passati per tutto il periodo compreso tra il 6 e l'11 aprile, il clou della Settimana Santa e dei giorni di festa. Non va meglio nemmeno a chi decide di spostarsi all'estero dal momento un biglietto di sola andata da Milano a Sharm el-Sheikh costa 521 euro, una cifra che un tempo era riservata a due biglietti aerei per New York. Leggermento meno il prezzo da Roma, 400 euro (sempere per Sharm). Assoutenti spiega che i fortunati che possono concedersi vacanze da sogno alle Seichelles e Maldive dovranno sborsare fino a 750 per il solo viaggio di andata.

I rincari sui prezzi dei treni