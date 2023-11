Stai affittando una casa? Cambia tutto: ecco cosa devi acquistare

Nuovi obblighi per gli affitti brevi. Le locazioni turistiche dovranno avere impianti specifici a norma, rilevatori di monossido ed estintori, collocati in posizione visibile. La misura è racchiusa all’interno di un emendamento dei relatori (Claudio Borghi (LSP-PSd’Az), Dario Damiani (FI-BP-PPE), Vita Maria Nocco (FdI). Il testo è stato da poco depositato alla legge di conversione del Decreto Anticipi. Ecco tutte le novità.

Le novità

Il testo contiene il nuovo codice identificativo nazionale assieme a delle sanzioni particolarmente dure. Infatti coloro che offriranno in locazione un immobile privo del nuovo Cin, appunto il Codice identificativo nazionale da attribuire agli appartamenti da affittare ai turisti, incorrerà in una sanzione che ammonta fino a 8mila euro. Inoltre le dotazioni degli immobili in locazione turistica dovranno rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, come definito all’interno della normativa statale o regionale. Inoltre le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi specifici per rilevare un’eventuale presenza di gas combustibili e del monossido di carbonio. Questi dovranno essere funzionanti. Gli estintori portatili dovranno rispettare la normativa e dovranno essere posizionati in luoghi visibili e accessibili. Di questi sarà necessario avere un dispositivo ogni 200 metri quadri di pavimenti e un estintore per piano come minimo.

Le sanzioni

Il nuovo codice identificativo nazionale comporterà sanzioni importanti per chi non le rispetterà. Infatti i titolari di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera e chi propone in affitto breve o in locazione per finalità turistiche senza rispettare il Cin sarà sanzionato dagli 800 agli 8mila euro, la cifra verrà definita secondo le dimensioni della struttura o dell’immobile. Non solo. Nel caso in cui il Cin non verrà esposto e indicato, il soggetto verrà punito con una sanzione che va dai 500 ai 5mila euro, con il medesimo criterio della prima ammenda citata.