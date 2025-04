Come gli algoritmi fanno alzare i prezzi dei viaggi e cancellano i rimborsi

Ascolta ora 00:00 00:00

Vi è mai capitato di pagare molto di più per lo stesso servizio, magari solo perché avete prenotato in un giorno diverso o utilizzato un sito diverso? Se la risposta è sì, non siete i soli. Oggi, nel settore delle prenotazioni di viaggi, i prezzi sono stabiliti da algoritmi che cambiano continuamente, rendendo l’intero processo di acquisto estremamente imprevedibile. Mentre un tempo era più facile sapere quanto avremmo speso per un biglietto o una camera d’albergo, oggi ci troviamo ad affrontare aumenti improvvisi e la difficoltà di ottenere rimborsi per le differenze di prezzo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Cosa sta accadendo nel mercato dei viaggi

Un tempo, le tariffe erano fisse e predefinite. Se desideravi un biglietto o una stanza, il prezzo era stabilito e invariabile. Oggi, invece, il costo di un viaggio o di un soggiorno può cambiare anche più volte al giorno, in base alla domanda, all’orario e perfino al sito di prenotazione. Questo significa che un cambiamento di data o l’uso di una piattaforma diversa può far lievitare il prezzo per lo stesso servizio. Gli algoritmi aggiornano i costi in tempo reale, adattandosi costantemente alla domanda. Inoltre non c’è più chiarezza su come viene determinato il prezzo. Un biglietto che oggi costa 50 euro può improvvisamente aumentare a 100 euro il giorno dopo, semplicemente perché la domanda per quella tratta o quella data è più alta. Ciò rende molto difficile prevedere quanto si spenderà, anche se si pianifica il viaggio con largo anticipo.

Problemi con i rimborsi: Molti siti offrono di restituire la differenza di prezzo nel caso si trovi lo stesso servizio a una tariffa inferiore su un’altra piattaforma. Tuttavia, ottenere quel rimborso è spesso complicato. Le condizioni sono spesso poco chiare e variano da un caso all’altro. Così, molti viaggiatori si trovano a dover affrontare ostacoli burocratici senza mai riuscire a recuperare l’importo pagato in eccesso.

Aumenti nei periodi di alta domanda

Durante le festività o i ponti, i prezzi aumentano notevolmente. Se prenoti un viaggio per queste date, è molto probabile che pagherai un prezzo molto più alto per lo stesso servizio che avresti ricevuto durante la bassa stagione. Non si tratta solo di un aumento marginale, ma di un vero e proprio balzo dei costi, spesso senza una giustificazione legata al servizio fornito.

Differenze di prezzo tra i vari portali

I prezzi non sono mai uguali su tutti i siti di prenotazione.

Ad esempio, lo stesso volo o la stessa stanza d’albergo possono essere offerti a prezzi diversi a seconda del portale utilizzato. Ciò accade perché ogni sito adotta politiche di prezzo e commissioni diverse, il che può portare a discrepanze anche rilevanti.