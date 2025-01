Allarme truffa in Campania: il malware si nasconde dietro l’emergenza vulcanica

Ascolta ora 00:00 00:00

Immagina di essere preoccupato per una possibile eruzione vulcanica, e proprio quando cerchi informazioni per proteggerti, finisci per cadere in una trappola digitale. È esattamente quello che sta succedendo in Campania, dove i cybercriminali stanno sfruttando il timore legato ai disastri naturali per diffondere un malware pericoloso sui dispositivi Android. Il tutto mascherato da un falso avviso di allerta nazionale.

Come operano i truffatori

Il sito fraudolento riproduce fedelmente il portale ufficiale di IT-Alert, il sistema di allerta che recentemente ha concluso la sua fase sperimentale. Il messaggio ingannevole recita: “A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita”. Gli utenti che accedono al sito tramite iOS o Safari vengono reindirizzati al vero portale IT-Alert, mentre quelli che visitano il sito da uno smartphone Android vengono invece indirizzati a scaricare un’app falsa.

Il pericolo del malware SpyNote

Questa app contiene un malware della famiglia SpyNote, che sfrutta le funzioni di accessibilità del telefono per rubare informazioni sensibili. Il malware è in grado di leggere i contenuti sullo schermo, tra cui messaggi e notifiche, e di rubare credenziali di accesso a servizi bancari, token di autenticazione a due fattori e altre informazioni vitali.

Come non cadere nella truffa

Per evitare di essere vittima di questo inganno, è fondamentale verificare sempre l’indirizzo del sito web prima di scaricare qualsiasi applicazione, prestando particolare attenzione al dominio ufficiale di IT-Alert. Inoltre è importante evitare di scaricare app da fonti sconosciute o link ricevuti da fonti non verificate, e fare attenzione ai permessi richiesti dalle app.

Se un’app chiede accessi non necessari, come l’accesso completo al dispositivo, è un segnale di allerta. Infine, tenere il sistema operativo e le app aggiornati è cruciale per proteggersi dalle vulnerabilità più recenti.