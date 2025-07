Ambiente d’Italia: informazione ambientale libera, basata su dati e fatti

Promuovere un’informazione ambientale indipendente, fondata su evidenze scientifiche, lontana da pregiudizi ideologici e da strumentalizzazioni politiche o commerciali: questo l’obiettivo di Ambiente d’Italia, iniziativa editoriale presentata giovedì 3 luglio a Roma, presso Palazzo Panfili (via Santa Maria dell’Anima 31A) durante una conferenza stampa.

In un contesto in cui le crisi ambientali vengono spesso raccontate in modo distorto, il progetto si propone di fare chiarezza sulle cause reali e sulle misure necessarie per affrontarle, con uno sguardo pragmatico, trasparente e orientato alla crescita sostenibile del Paese.

Ambiente d’Italia è uno spazio aperto al confronto tra esperti, accademici, imprese, associazioni e rappresentanti istituzionali che credono nella necessità di una narrazione ambientale rigorosa e inclusiva.

L’evento sarà introdotto da Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, e vedrà la partecipazione dei promotori del progetto. Il direttore responsabile è il giornalista Riccardo Pelliccetti. Fanno parte del Comitato Promotore:

· Fabio Scoccimarro, Assessore Ambiente ed Energia, Regione Friuli Venezia Giulia

· Lucia Eva Lionessi, Direttore Generale CISA Ambiente – Confindustria

· Tommaso Cerno, Direttore de Il Tempo

· Corrado Clini, già Ministro dell’Ambiente

· Francesco Giubilei, Direttore Scientifico Fondazione Alleanza Nazionale

· Elio Cadelo, Giornalista scientifico, inviato speciale RAI

· Valentina Colucci Fabrizio, Senior Advisor Maroni&Associati

· Paolo della Vecchia, Direttore Generale Accademia Internazionale di Scienze Ambientali, Venezia