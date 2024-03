Animali domestici, boom (anche di assicurazioni): 7 consigli prima di scegliere

In Italia ci sono circa 65 milioni di animali domestici. Più del totale dei cittadini italiani che sono ormai meno di 60 milioni. Circa 10 milioni di gatti e circa 9 milioni di cani. Qualche milionata di pesci (non solo rossi) e poi criceti, pappagallini e chi più ne ha più ne metta. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes questa fauna domestica si concentra in un terzo della popolazione italiana. Il 32,7% dei nostri connazionali dichiara di possedere almeno un "pet". Attorno a questo boom è cresciuta una vera e propria economia, la chiamano la pet economy.

Le fonti di spesa

In Italia si stima una spesa complessiva di 3,5-4 miliardi di euro per la cura e la sopravvivenza dei nostri amici animali. Le principali voci di spesa?

Cibo

Cuccia, gabbietta o lettiera

Spese veterinarie ordinarie

Spese veterinarie straordinarie

Giochi e accessori per la pulizia

Spese per l'igiene del nostro animale

Le spese veterinarie e le visite sono certamente una delle voci di spesa più importanti in assoluto per chi vuole adottare un cane o un gatto. Il costo di una visita veterinaria può variare molto anche da luogo a luogo, perché come sappiamo ci sono città più costose. In linea di massima la visita costa dai 30 euro ai 100 euro circa.

Non dimentichiamo che bisogna considerare anche i vaccini obbligatori (per i cani) e quelli consigliati (per i gatti): parliamo di una spesa periodica fra i 10 ed i 50 euro a vaccino. I cani ed i gatti devono inoltre sottoporsi ad una visita di sverminazione che costa circa 30 euro e almeno una volta ogni uno-due mesi devono sottoporsi all’applicazione dell’antiparassitario, che può costare fino a 50 euro circa, a seconda del tipo.

Inoltre fra i costi fissi di tenere un cane o un gatto bisogna contare anche la sterilizzazione e la castrazione che spesso sono necessarie. I costi possono variare, a seconda della specie di animale e della razza: in linea di massima vanno dai 100 ai 200 euro circa. Queste sono solamente le spese base, più o meno necessarie, che ogni padrone di cani e gatti deve affrontare per l’animale.

Di fronte all’aumento dei costi legati al mantenimento dei propri animali domestici e alla necessità di proteggere comunque il loro benessere, la copertura assicurativa rappresenta una risposta sempre più diffusa tra coloro che desiderano mantenere un rapporto sano e sostenibile con i propri amici pet. Secondo una recente indagine condotta dalla compagnia assicurativa Con.Te, nel 2023 si è registrato un incremento della distribuzione delle polizze Cane e Gatto di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le formule più richieste sono quelle che tutelano maggiormente il cucciolo: il 65% dei pacchetti più venduti nel 2023 sono quelli più completi, che includono Spese Veterinarie, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale. La copertura per Spese Veterinarie, cure mediche e interventi chirurgici è particolarmente apprezzata in quanto permette di scegliere il proprio veterinario di fiducia. Questo rappresenta infatti una rassicurazione per i padroni di animali domestici. Anche le polizze che includono la copertura per eventuali incidenti o malattie sono particolarmente diffuse, poiché forniscono una sicurezza aggiuntiva contro gli imprevisti.

Sette pensieri prima di scegliere

Proprio per contenere gli imprevisti - anche di natura economica - è opportuno fare una piccola riflessione prima di decidere di acquistare o comunque adottare un pet. Una check-list necessaria deve comprendere queste riflessioni:

Valutare quanto spazio abbiamo a disposizione

Impatto sull'ambiente familiare

Quanto tempo abbiamo da dedicargli

Area geografica in cui abitiamo

Budget a disposizione per prendersene cura

Eventuali regole condominiali

Ordinanze comunali, provinciali o statali sulla detenzione degli animali

Va bene il sentimento e l’amore per gli animali, ma vista la brutta fine che viene fatta fare a molti, è opportuno fare un pensiero meditato. Avere un animale domestico è un legame con un essere vivente e senziente.

È una scelta di responsabilità, non di mero egoismo.