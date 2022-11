In arrivo il tax-day: ecco tutte le scadenze a cui fare attenzione

Il prossimo 16 novembre si preannuncia come un giorno nero per quanto concerne la questione tasse: si tratta infatti della data in cui si concentra il maggior numero di scadenze fiscali.

Dai singoli cittadini alle imprese, entro la metà di novembre dovranno essere effettuati almeno 111 versamenti. E non finisce qui. Perché per la fine del mese, vale a dire il 30, ci sono in calendario altri 39 pagamenti, a cui dovranno essere aggiunte altre 13 scadenze. Tutto andrà a rimpinguare le casse dello Stato, per il quale il mese di novembre si configura come uno dei più proficui dell'anno.

Grazie alle scadenze fissate al 16 e al 30 di novembre, infatti, il Fisco otterrà un bottino di circa 69 miliardi di euro. Questo, almeno, secondo i calcoli della Cgia di Mestre, che ha elencato tutti i pagamenti in programma per le imprese. " Vista la portata del gettito, tante aziende avranno non pochi problemi a superare indenni questa raffica di scadenze fiscali. Novembre, infatti, costituisce un vero e proprio stress test che permetterà agli imprenditori di misurare la tenuta finanziaria delle proprie attività ", dichiarano infatti in un comunicato gli esperti della Cgia, esprimendo forti preoccupazioni. Ci sono infatti l'Iva, che varrà un totale di 19 miliardi, l'Ires, da 16,2 miliardi, le ritenute dei dipendenti e dei collaboratori, da 12,5 miliardi, ma anche l'Irap da 10,9 miliardi per le aziende, l’acconto Irpef per i dipendenti da 7,3 miliardi di euro e le ritenute d’acconto da 1,2 miliardi.

Ricapitolando, dunque, il 16 novembre è la data di scadenza per il versamento dell'Iva (sia per i mensili che per trimestrali) da pagare online tramite modello F24, per le ritenute Irpef e per i contributi alla gestione separata Inps. I soggetti passivi dell'Ires, come società di capitali, enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, dovranno inoltre versare le imposte derivate dalla dichiarazione dei redditi. I datori di lavoro avranno anche la scadenza delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente.

Il 16 novrembre sarà inoltre il termine per il versamento dei contributi previdenziali per coloro che sono iscritti alla Gestione Separata. Si tratta di quell'insieme di contribuenti che nel mese di ottobre hanno corrisposto dei compensi per collaboratori occasionali, ma con reddito annuo superiore a 5 mila euro. Gli stessi datori di lavoro dovranno versare i contributi per i loro dipendenti relativi allo scorso mese.

Oltre alle addizionali regionali e comunali Irpef, per la metà di questo mese è prevista anche la scadenza per il pagamento della tassa sulle transizioni finanziarie (Tobin Tax).