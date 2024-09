Assicurazione casa: a cosa serve e quando sottoscriverla

Si discute, all’interno del Governo, se introdurre o meno, nell’ambito della legge di Bilancio 2025, l'obbligo per le famiglie italiane di sottoscrivere un'assicurazione sulla casa, in particolare contro i disastri naturali (obbligo che al momento riguarda solo le imprese). Del resto, è un fatto che nel 2023 l'Italia abbia registrato un aumento del 22% di eventi meteorologici estremi rispetto all'anno precedente, con gravi danni ad agricoltura e proprietà private (dati Legambiente). L’assicurazione sulla casa non copre però solo questo tipo di problematiche, ma può costituire una tutela contro furti e danni di vario genere. Vediamo nel dettaglio cosa copre, perché sottoscriverla e a chi conviene, prendendo in considerazione alcune fra le migliori proposte sul mercato.

A cosa serve e come funziona

L’assicurazione casa è una forma di protezione pensata per salvaguardare il proprio immobile e i beni al suo interno da una serie di rischi ed eventi imprevisti che potrebbero causare danni o perdite significative, con spese potenzialmente molto onerose. Principali categorie di rischio, eventi atmosferici e sismici, incendio, furto, danni, responsabilità civile, assistenza e tutela legale, che possono essere acquistate separatamente o in modo combinato, in base alle esigenze di chi sottoscrive.

Attualmente, l’assicurazione casa non è obbligatoria. In caso, però, di accensione di un mutuo, la banca impone una polizza scoppio e incendio sulla casa per proteggere il proprio diritto a essere risarcita. Alcune polizze contestuali al mutuo risarciscono il valore dell’abitazione o del suo contenuto, altre rimborsano invece fino a un massimale stabilito alla stipula del contratto (a prescindere dal valore dell'immobile).

Cosa copre

Questo tipo di assicurazione consiste in pacchetti di tutele differenti che possono offrire, se attivate insieme, una copertura completa contro varie tipologie di rischi. In fase di definizione di un preventivo, è possibile verificare quali sono le garanzie incluse nella polizza. Le coperture offerte variano in base al tipo di contratto scelto, ma generalmente includono:

danni all’immobile: eventi come incendi, esplosioni, allagamenti o terremoti possono mettere a rischio la struttura della casa. L’assicurazione interviene per coprire i costi necessari per le riparazioni o la ricostruzione;

danni a terzi: se qualcuno subisce danni alla propria persona o proprietà a causa di un immobile o del suo proprietario (ad esempio, una tegola che cade dal tetto), la polizza si farà carico delle eventuali richieste di risarcimento. Questa copertura è molto utile, soprattutto per chi ha famiglie numerose o animali domestici che potrebbero accidentalmente causare danni;

furto e rapina: nel malaugurato caso di un furto in casa, l’assicurazione risarcisce per i beni rubati o danneggiati durante l’effrazione. Questo tipo di copertura offre una grande tranquillità, soprattutto se si possiedono oggetti di valore o si vive in una zona particolarmente a rischio;

danni ai beni interni: oltre alla struttura della casa, anche i mobili, gli elettrodomestici e altri oggetti personali possono essere assicurati contro danni accidentali o eventi catastrofici;

servizi di assistenza: alcune polizze includono anche servizi di assistenza tecnica, come la possibilità di avere un idraulico o un elettricista disponibile per interventi d’urgenza, riducendo così lo stress di dover cercare un professionista nei momenti critici.

Perché sottoscriverla e a chi conviene

Il principale motivo per cui potrebbe essere utile sottoscrivere una polizza assicurativa sulla casa, è che offre una protezione finanziaria: un danno grave all'immobile o a terzi può comportare spese molto alte, che non tutti sono in grado di sostenere facilmente. L'assicurazione permette di trasferire questo rischio, evitando di dover pagare di tasca propria.

Particolarmente indicata per i proprietari di immobili, che desiderano proteggere il proprio investimento e il patrimonio familiare, può essere utile anche per gli affittuari, che potrebbero assicurare i propri beni all’interno dell’abitazione o coprirsi contro eventuali danni a terzi. È inoltre consigliata a chi vive in zone soggette a rischi naturali, come terremoti o alluvioni, dove il potenziale danno possa rivelarsi devastante, e a famiglie con bambini piccoli o animali domestici, che possono accidentalmente causare danni ad altre persone o proprietà.

Coperture aggiuntive e danni non coperti

Come detto, le assicurazioni casa sono flessibili e permettono di aggiungere coperture specifiche in base alle varie esigenze. Ad esempio, è possibile includere una copertura per danni causati da eventi atmosferici o una polizza dedicata ai dipendenti domestici, come colf o badanti.

Non vengono indennizzati i danni causati da colpa o dolo del proprietario dell’abitazione assicurata, come l’aver lasciato la porta principale aperta e il conseguente furto in casa. Un’assicurazione che copre solo le mura dell’immobile, inoltre, non risponderà dei danni eventualmente causati ai beni presenti al suo interno, a meno che questo tipo di copertura non sia contemplato nel contratto.

I costi

Il costo annuo per assicurare una casa si attesta mediamente tra i 130 e i 200 euro, ma può arrivare a circa 600 per soluzioni più complete. L’ammontare del premio assicurativo può variare a seconda dei casi e nella sua formazione incidono alcuni fattori ricorrenti, quali tipo di immobile (casa singola, villa, condominio, etc.), grandezza e valore, comune dove è situato, garanzie scelte dal contraente.

È bene sapere che il contraente ha diritto a disdire l'assicurazione casa, a patto che il contratto sia a tacito rinnovo annuale e che i pagamenti dei premi assicurativi siano tutti in regola. Per i contratti pluriennali, si può richiedere disdetta solo in caso la polizza sia stata stipulata da almeno 36 mesi.

Non bisogna dimenticare che un’assicurazione casa è un insieme di più coperture, e che è possibile attivare una polizza casa priva di alcune garanzie fondamentali. In caso si verifichino eventi coperti da garanzie non incluse, la compagnia non sarà tenuta a risarcire l’assicurato. Fondamentale, dunque, al momento di scegliere una polizza casa, valutare quali siano le garanzie disponibili e quali i limiti della polizza stessa.

Le migliori sul mercato

Dopo aver visto in cosa consiste e perché può essere utile attivare un’assicurazione sulla casa, scopriamo quali sono le migliori proposte disponibili al momento, secondo i dati più recenti, relativi ad agosto 2024, riportati da Segugio.it.

Io e la mia casa di Allianz Direct protegge sia l’appartamento in cui si vive che quello che si dà in locazione. Si tratta di una polizza che tutela anche da imprevisti causati dagli animali domestici e, in caso di incendio, da esplosioni o scoppi. Il cliente ha inoltre a disposizione i servizi di elettricista, idraulico e fabbro per interventi d'urgenza. Tra le garanzie acquistabili vi sono: Rc famiglia e animali domestici, furto e danni da furto, assistenza specializzata in caso di emergenza, danni ai locali e tutela legale in caso di controversie. Previsti sconti fino al 25% sull’acquisto o il rinnovo di polizze aggiuntive per sè o per un familiare convivente.

Casa e famiglia di Linear è una polizza modulabile e personalizzabile, valida anche se si è in affitto, con assistenza per le emergenze h24. Prevede anche la copertura per danni fisici causati mentre si usa l’e-bike o il monopattino elettrico, tutela da imprevisti provocati dagli animali di casa. Fra le garanzie acquistabili: Rc proprietario, Rc inquilino, danni al fabbricato, assistenza gas, luce, fabbro e vetraio, eventi atmosferici e atti vandalici, danni al contenuto, furto e danni da furto, ricerca e riparazione danni da acqua, tutela legale casa e famiglia, cyber risk, Rc famiglia, infortuni domestici e tempo libero, Rc cani e gatti, Rc e-bike e monopattini elettrici.

Casa e famiglia di Verti è pensata per tutti i tipi di casa per le esigenze di ciascun contraente, anche se si è in affitto. Questa copertura mette al riparo anche da spese legali in caso di cause civili o penali e semplifica la vita in caso di sinistro o danno, con procedure facili e veloci e un’assistenza continua.

È possibile personalizzarla con più garanzie, quali danni al fabbricato, Rc proprietario, assistenza danni o guasti 7 giorni su 7 h24, danni al contenuto, furto del contenuto, tutela legale in caso di controversia e infortuni domestici e del tempo libero, assistenza vita privata, Rc animali domestici.