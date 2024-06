Assicurazione sulla casa: ecco come scegliere la polizza migliore

Ascolta ora 00:00 00:00

Assicurare la propria abitazione è fondamentale per evitare di trovarsi a dover versare cifre significative. Che la casa si trovi in un condominio oppure sia un immobile indipendente, rimane comunque un aspetto importante stipulare una polizza. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per farlo.

Rischio assoluto e valore intero

Rischio assoluto e valore intero sono formule spesso usate dalle assicurazioni. Nel caso del rischio assoluto, il danno viene risarcito entro il limite massimo della somma assicurata. Nel caso del valore intero, ai sensi dell’articolo 1907 del Codice civile, "se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione a tale parte, a meno che non sia diversamente convenuto".

La polizza per i condomini

La polizza per i condomini è la Globale fabbricati dove il contraente è l’amministratore che, su delibera assembleare, stipula il contratto. Nel caso in cui il regolamento dell’edificio preveda l’obbligo assicurativo, la figura in questione può procedere alla stipula e al rinnovo senza altre. delibere. La polizza in questione copre problemi nelle aree comuni dell’edificio, includendo la "ricerca guasti" con una possibile franchigia a carico dei condòmini.

Anche se il condominio è assicurato, si può stipulare una polizza per il proprio appartamento per danni interni. L’amministratore definisce le garanzie della polizza e gestisce le denunce di sinistro; le spese sono ripartite proporzionalmente ai millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale. La polizza fabbricati copre rischi come scoppio, incendio, terremoti, sommosse, grandine, maltempo e danni causati dall’edificio agli inquilini e ai terzi.

Abitazioni autonome

Per le abitazioni autonome, invece, si stipula una sola polizza, scegliendo con attenzione coperture, costi, franchigie e massimali, come per l'assicurazione auto. Ricordiamo che se il contratto assicurativo prevede il primo rischio assoluto significa che in caso di sinistro, come un incendio o scoppio dell'immobile, la compagnia risarcisce il danno fino alla somma assicurata, purché questa sia inferiore al valore assicurabile. Mentre l'assicurazione a valore intero copre l'intero valore dei beni contenuti in casa.

Se in appartamento si hanno beni per un valore di "cento" e nella polizza viene indicato tale valore, in caso di furto si viene risarciti della perdita. L’articolo 1907 del Codice civile afferma che "se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto".

Come scegliere

Scegliere l'assicurazione per la casa può essere complesso ma seguendo alcuni passaggi chiave è possibile trovare la polizza che meglio si adatta alle proprie esigenze. Innanzitutto è bene analizzare le proprie necessità, il tipo di copertura valore della proprietà. Inoltre è consigliabile confrontare le diverse offerte utilizzando comparatori online per ottenere preventivi da diverse compagnie considerando sia il costo della polizza che le condizioni contrattuali.

Bisogna poi prestare attenzione ai massimali di copertura e alle

franchigie e controllare la reputazione della compagnia assicurativa tramite recensioni e feedback di altri clienti. Infine è sempre consigliabile confrontarsi con un consulente assicurativo per ottenere consigli personalizzati.