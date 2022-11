Auto, stangata dell'Ue: in arrivo le Euro 7, ecco chi sarà penalizzato

L'Unione Europea corre e decide di penalizzare, prima del tempo, le auto attualmente in circolazione con l'introduzione dello standard Euro 7 entro il 1° luglio 2025, meno di tre anni da adesso, contro la richiesta delle case autobolistiche che avrebbero preferito più tempo per adeguarsi alle norme (almeno il 2026-2027): è questa la proposta formulata nelle scorse ore per limitare l'inquinamento atmosferico.

Cosa cambia per diesel e benzina

Nello specifico, in questo modo saranno maggiormente penalizzati i motori dei mezzi pesanti e i diesel, dal momento che le nuove norme dovranno valutare il particolato derivato dai freni che va ridotto rispetto agli standard attuali. Tutto questo costerà tra i 90 e 150 euro per ogni automobile. Con l'Euro 7 si dovrebbero ridurre del 13% le emissioni di particolato dai tubi di scappamento e fino al 39% in quelli di camion e autobus. Come ricorda Repubblica, se fino ad oggi le emissioni prevedono una soglia fino a 80 mg/km, con la nuova normativa non potranno superare i 60 mg/km: le auto a benzina hanno già questo limite, discorso diverso per i diesel che andranno adeguati.

Le ragioni dell'Ue

Secondo Thierry Breton, commissario europeo all'Industria, dal momento che è difficile abbandonare per sempre i motori nel 2035, bisogna anticipare i tempi. La decisione dell'Ue viene considerata " equilibrata e necessaria per proteggere il clima garantendo che fino al 2035 le auto in circolazioni siano più pulite ". Secondo la Commissione Europea, però, i benefici si vedranno sul lungo termine quando le emissioni di CO2 scenderanno mediamente del 35% rispetto all'attuale Euro 6. " E' una riforma che si concentra sul futuro perché è aperta ai cambiamenti tecnologici, come sappiamo, e come ho detto prima, ci stiamo concentrando sui freni e sui pneumatici che diventeranno alcune delle principali forme o fonti di inquinamento atmosferico ", ha aggiunto Breton.

Le critiche

L'Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea) " nutre serie preoccupazioni riguardo alla proposta della Commissione europea per nuove norme sulle emissioni inquinanti per auto e furgoni (Euro 7) e camion e autobus (Euro 7) ", fa sapere l'associazione con una nota dopo la proposta della Commissione sui nuovi standard per ridurre le emissioni su strada. " Con le attuali norme Euro 6/VI, l'Ue dispone degli standard più completi e rigorosi al mondo per le emissioni inquinanti (come NOx e PM) ", aggiungono. " L'anno scorso abbiamo avanzato una proposta molto costruttiva per un nuovo Euro 7 che porterebbe una maggiore riduzione delle sostanze inquinanti, migliorando così la qualità dell'aria ", ha dichiarato Oliver Zipse, presidente di Acea e amministratore delegato di Bmw.

"Vantaggi limitati"