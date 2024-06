Autostrade, al via i bonus pedaggi: cosa c’è da sapere

Dalle ore 9 della giornata di oggi, mercoledì 5 giugno e fino alle ore 14 di martedì 11 giugno sarà possibile richiedere il bonus per i pedaggi autostradali. Come scrive il portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, il servizio dà la possibilità a chi è registrato e fa parte di una certa categoria di ottenere online la riduzione compensata sul pagamento dei percorsi in autostrada.

Come funziona

Questo bonus dà diritto alle agevolazioni previste nel 2023: come viene spiegato, l'incentivo si potrà ottenere sull'applicato "PEDAGGI" presente sul sito web e si distingue in due fasi: la prima è quella relativa alla domanda, la seconda è valida per l'inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della richiesta. Nel dettaglio, lo sconto cosiddetto "compensato" varia dall'1 al 13% e dipende dal tipo di veicolo utilizzato e dal fatturato.

Chi può fare domanda

Innanzitutto la domanda potrà essere inoltrata soltanto da coloro i quali, entro il 31 dicembre 2022 e nell'intero anno solare del 2023 risultano iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche in quanto lavoratori e impiegati presso aziende, imprese, società e cooperative. Lo stesso discorso vale ovviamente anche per gli iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Il bonus statale pari a poco meno di 150 milioni di euro è valido anche per le imprese che trasportano merci, sia in proprio ma anche se lavorano in una delle categorie sopra menzionate ma a due condizioni: è necessaria la licenza e far parte dell'Ue.

Ma quali mezzi rientrano nel bonus? Soltanto dagli Euro 5 in poi, logicamente anche tutti i veicoli elettrici o con alimentazioni alternative. Per calcolare il contributo si deve tenere conto del fatturato anno, della classe in cui rientra il veicolo al quale si applica lo sconto compensato. " Si evidenzia che la riduzione compensata è commisurata al valore dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali (punto 2 della delibera) purché pari almeno a 200mila euro ", si legge sul portale.

È importante sottolineare che " le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili", ovvero per tutti coloro vorranno fare richiesta del bonus dopo le ore 14 dell'11 giugno.

Chi avrà bisogno di ulteriori richieste o chiarimenti ha a disposizione il numero verde 800232323 oppure due indirizzi mail di riferimento: vittorio.giorgi@mit.gov.it o ass-autotrasp.ccaa@mit.gov.it.

Il Messaggero ricorda che il secondo step per inoltrare le richieste sarà aperto dalle ore 9 di lunedì 24 giugno fino alle ore 14 di domenica 21 luglio.