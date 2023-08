Banche, tassa sugli extraprofitti: ecco il parere della Fabi

Nel decreto Omnibus di recente approvazione ha trovato spazio anche la tassa sugli extraprofitti delle banche, che non ha mancato di far discutere. Si è trattato di un'azione del governo per combattere il caro-mutui, con un prelievo del 40% che verrà applicato sugli extraprofitti ottenuti con l'aumento degli interessi sui finanziamenti.

E se da un lato c'è chi ha duramente criticato il provvedimento, dall'altro è arrivato il via libera di Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), che nella giornata di ieri aveva dichiarato di voler riflettere sulla misura, valutando il suo impatto sul settore bancario e sui singoli gruppi bancari.

"Non è un provvedimento antiliberale"

Come annunciato, stamani Fabi ha espresso il proprio parere sul provvedimento del governo, e non è arrivata alcuna bocciatura. " La tassazione sugli extraprofitti delle banche non mi sembra un provvedimento antiliberale per un semplice motivo: gli extraprofitti sono stati ottenuti innalzando i tassi sui prestiti, a seguito degli interventi della Bce e lasciando invariati gli interessi sui depositi prossimi allo zero ", ha dichiarato Lando Maria Sileoni, segretario generale della Federazione autonoma bancari italiani, come riportato dalle agenzie di stampa. " Non penso che questo escamotage delle banche possa essere definito 'attività d'impresa' che, per sua natura, prevede un rischio che in questa circostanza non è esistito. L'intermediazione classica del settore bancario è saltata da tempo, l'investimento classico del settore bancario, come abbiamo sempre evidenziato, non esiste più e sono altre le forme finanziarie di investimento che generano commissioni e utili per le banche ", ha aggiunto.

Il segretario generale della Fabi ha quindi aggiunto che questo nuovo modello di attività bancaria dovrebbe essere esaminato in profondità dalla politica, " non soltanto quando servono entrate economiche, ma quando talvolta viene meno il ruolo sociale che dovrebbe realizzare qualsiasi banca ". " Mi auguro che queste somme vengano utilizzate, come preannunciato, per aiutare i più deboli con iniziative concrete e trasparenti ", ha concluso.

I pareri dell'opposizione