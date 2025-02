Bancomat addio, in futuro preleveremo i contanti in altro modo: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

La banche stanno andando incontro a una importante trasformazione, e con esse anche uno degli strumenti di maggiore utilizzo da parte dei cittadini, vale a dire lo sportello bancomat Atm. Sembra infatti che in futuro il macchinario che conosciamo non sarà più impiegato per il prelievo dei contanti. Si prevede infatti il passaggio a qualcosa di più rapido, moderno e, soprattutto, sicuro. Ma di cosa si tratta?

In una fase così importante dell'evoluzione tecnologica stanno prendendo sempre più campo nuove e importanti apparecchiature. Fino ad oggi gli istituti di credito hanno ricoperto un ruolo centrale nella gestione delle finanze delle persone, rappresentando anche l'unico modo per accedere al contante. Il progresso, tuttavia, non si arresta. Dal prelevare solo allo sportello bancario, siamo passati alla possibilità di ottenere denaro dai bancomat installati all'esterno. Il prossimo passaggio sarà quello di prelevare senza neppure inserire la carta nel dispositivo.

Nel tentativo di rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini (troppi i casi di truffe e rapine nei pressi degli sportelli Atm), le banche stanno pensando a metodi più rapidi e sicuri. Nel prossimo futuro è prevista la progressiva eliminazione degli sportelli classici in favore di sportelli ATM contactless, che saranno molto più veloci. Questi nuovi macchinari si baseranno sulla tecnologia NFC (Near Field Communication), esattamente come avviene già per i pagamenti contactless degli smartphone. Sarà quindi sufficienti avvicinare la carta al lettore dello sportello per prelevare i contanti richiesti. Si potrà effettuare un prelievo anche tramite smartphone. Una volta verificata l'identità, l'utente potrà svolgere qualsiasi operazione, dal prelievo ai trasferimenti di denaro.

Spariranno, ovviamente, i tastierini fisici, che saranno sostituiti da schermate touchscreen. Anche questo contribuirà a impedire il fenomeno della clonazione della carta.

La tecnologia NFC alla base dei nuovi sportelli porterà a fare un salto in avanti per quanto concerne la sicurezza. Grazie alle nuove apparecchiature in arrivo si ridurrà il rischio di truffe come lo skimming, o di clonazione delle carte.

Da ricordare, inoltre, che prelevare tramite smartphone consentirà di avvalersi di quei metodi di identificazione più incisivi come il riconoscimento facciale o l'impronta digitale.

I tempi per prelevare il denaro saranno ridotti, e il metodo contactless garantirà una minore usura della carta, che manterrà più integri il chip e la banda magnetica.