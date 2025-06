Il bancomat ti "mangia" la carta? Il tasto da premere e come agire in questi casi

Ascolta ora 00:00 00:00

Pur non essendo una situazione che si verifica con grande frequenza, il timore che la propria carta di credito/debito venga "mangiata" e non più restituita dal bancomat in cui è stata inserita pochi istanti prima accomuna tante persone.

Il fatto che siano degli episodi rari non significa comunque che non accadano, e di certo trovarsi dinanzi a una situazione di questo tipo può generare panico, togliendo la lucidità necessaria per uscire dall'impasse. Di solito accade poco dopo aver inserito il pin, e le cause possono essere molteplici: il macchinario trattiene la carta quando sono trascorsi i 30 secondi dalla restituzione indicati a schermo o nel caso in cui la tessera risulti smagnetizzata o rubata, oppure ancora se si sbaglia per tre volte a inserire il codice. Può capitare tuttavia anche che il problema non sia la carta ma lo stesso bancomat a causa di un banale guasto. Qualunque sia la motivazione, la prima regola è quella di non farsi prendere dall'ansia, evitando di agire d'istinto.

Generalmente per risolvere il problema è sufficiente cliccare sul pulsante "Annulla" o "Cancel", individuabile grazie al colore rosso e alla "X" in rilievo, che si può ritrovare in ogni dispositivo: tenendolo premuto per qualche secondo si cancella l'operazione, e la carta viene in breve rilasciata. Alcuni bancomat sono dotati direttamente del tasto "Restituisci la carta", per cui in questo caso ci sarebbe la soluzione diretta. Se nessuno dei pulsanti sulla tastiera desse i risultati sperati, si potrebbe comunque fare il tentativo di annullare le transazioni in atto direttamente a monitor dall'interno del programma.

Anche nel caso in cui questi rimedi non dovessero funzionare è possibile seguire una procedura semplice che può metterci al riparo da eventuali problemi, contattando il numero verde dell'istituto di credito. L'operatore avrà bisogno di una serie di informazioni sul titolare della carta, per cui i dati anagrafici, il numero del conto corrente e quello stampato sulla tessera: così facendo si potrà innanzitutto bloccare la carta, in attesa della restituzione o eventualmente dell'arrivo di una nuova scheda.

È possibile prendere qualche precauzione per evitare rischi? Il primo consiglio è quello di conservare correttamente la carta avendo cura di proteggere la banda e il chip per evitare la smagnetizzazione o l'usura che potrebbero renderla illeggibile. In secondo luogo è sempre bene non distogliere mai lo sguardo dal monitor fino alla conclusione dell'operazione coi saluti a schermo ed essere pronti a raccogliere la tessera entro i 30 secondi.

Infine, anche se ciò non è sempre possibile a seconda della situazione, sarebbe consigliabile prelevare contanti da uno dei bancomat del proprio istituto di credito: a parte il risparmio per quanto concerne le commissioni, tutte le operazioni di blocco saranno più semplici e rapide.