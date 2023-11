Stop all'"Operator attack", niente più sconti per chi cambia operatore telefonico

Potremmo dire finalmente addio alla pratica di proporre tariffe telefoniche scontate solo nel caso in cui si decida di abbracciare una nuova compagnia telefonica dopo aver abbandonato il precedente gestore: il governo sta infatti lavorando per eliminare questo fenomeno, che negli ultimi anni è dilagato a macchia d'olio sul mercato.

Questa pratica che potrebbe ben presto essere eliminata in via definitiva, è nota col nome di "Operator attack", e si basa, per l'appunto, sull'attrarre a sé nuove schiere clienti sottraendoli ai concorrenti tramite la proposta di tariffe scontatissime e super agevolate. Il problema principale è che le sopra citate tariffe diventano un'esclusiva limitata ai nuovi arrivati, mentre i "clienti storici" vengono tranquillamente esclusi dalle promozioni diventando improvvisamente "roba vecchia".

Una situazione che costringe coloro che non hanno voglia, conoscenze o possibilità di cambiare ripetutamente il proprio operatore telefonico alla costante ricerca di offerte più vantaggiose a restare anche se in condizioni svantaggiose. Dall'altro lato, i più scaltri, invece, saltano da una compagnia telefonica all'altra, decidendo di sottostare a questo gioco al ribasso pur dovendosi barcamenare in una ricerca costante di promozioni e dando per scontato il fatto di dover impegnare del tempo al telefono nelle pratiche di migrazione a un nuovo gestore.

È qui che il governo Meloni intende intervenire: la novità è stata inserita in due distinti emendamenti votati della maggioranza in commissione al Senato al Disegno di legge Concorrenza: potrebbe essere quindi la fine del cosiddetto "Operator attack". Ovviamente resta ancora da percorrere tutto l'iter burocratico, dato che il provvedimento dovrà essere approvato dalla Camera e dal Senato, ma l'intenzione di colpire questa pratica è abbastanza evidente.

Alla base di tale intervento c'è innanzitutto l'obiettivo di rendere finalmente uniformi le tariffe e i prezzi per tutti i clienti, a prescindere dal fatto che si arrivi da un altro operatore telefonico. Altro target è quello di tutelare l'attività di quelli che sul mercato risultano essere i piccoli operatori, i primi a cadere vittime di queste operazioni al ribasso che stimolano la migrazione da una compagnia all'altra.

Non è escluso che ciò possa comportare un conseguente aumento delle tariffe, ma è altrettanto vero che così facendo ci sarebbe più chiarezza e una maggiore trasparenza per i clienti e la nascita di una vera concorrenza al ribasso tra gli operatori che a lungo hanno approfittato di questa modalità di attrazione.