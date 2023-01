Benzinai: "Se non cambia il decreto prezzi lo sciopero è confermato"

Non raccoglie consensi il decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti licenziato dal governo Meloni. Le sigle sindacali Fegica e Figisc Confcommercio sono sul piede di guerra e annunciano che, se non ci sarà una netta inversione di rotta, sarà confermato lo sciopero già indetto per il 25 e il 26 gennaio. Nelle scorse ore sembrava che la protesta fosse rientrata ma la parte del provvedimento che fa riferimento alle sanzioni che rischiano i benzinai ha fatto saltare il banco. “Sul caro carburanti – ha dichiarato Roberto Di Vincenzo, presidente di Fegica – continua lo scaricabarile del governo” . Ancora più netto il commento del responsabile della Figisc Bruno Bearzi. “Se domani nell'incontro al ministero delle Imprese non si riparte dal decreto – ha detto – incroceremo le braccia” .

La tutela dei gestori delle pompe di benzina

Le organizzazioni sindacali di categoria lamentano le continue vessazioni nei confronti dei benzinai e contestano la comunicazione ufficiale delle istituzioni che farebbe riferimento a un presunto comportamento scorretto nei confronti dei consumatori da parte di coloro che lavorano nel settore carburanti. “Apprendiamo – ha continuato Di Vincenzo – dell’avvio di una istruttoria Agcm che indagherebbe sui petrolieri non per le loro eventuali responsabilità ma perché non avrebbero sorvegliato i benzinai evidentemente rei di aver speculato sui prezzi. É una situazione grave e ridicola” . L'incontro previsto per domani al ministero, quindi, non nasce certamente sotto i migliori auspici e lo sciopero di fine mese si avvicina sempre di più.

L’idea di un negoziato