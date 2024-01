I bagagli, il posto, il luogo: come risparmiare del 180% sui biglietti aerei

Attenzione quando si acquistano i titoli di viaggio perché potrebbero arrivare a costare tre volte in più rispetto al servizio che viene offerto dalla compagnia aerea. I fattori che fanno aumentare la tariffa, specialmente sulle low cost, sono diversi tra cui la scelta del posto, il bagaglio a mano o in stiva. Ecco come evitare di acquistare biglietti a prezzi spropositati.

Acquistare sul sito originale

Secondo uno studio de Il Corriere della Sera, che ha preso in considerazione i portali di rivendita viaggi come Trivago, Skyscanner e Kayak, le differenze di prezzo sono importanti. Un esempio è un biglietto per la tratta Milano-Catania dal 22 al 25 febbraio. Questo titolo di viaggio risulta più caro del 41% se acquistato tramite piattaforme come eDreams, Volagratis e Kiwi rispetto alle offerte di easyJet, Wizz Air e Ryanair. Bisogna quindi prestare molta attenzione e confrontare sempre con il sito della compagnia. Il volo preso in esempio sul portale easyJet costa 68 euro, considerando andata e ritorno e le tasse previste. Su eDreams, invece, considerando lo stesso viaggio con gli stessi servizi costa 139 euro, ovvero più del 50%.

L’extra del bagaglio

Attenzione al bagaglio che si può scegliere di portare a mano o in stiva. Questi servizi vengono venduti a prezzi importanti se si acquistano tramite i portali di confronto. Comprare su Wizz Air un biglietto Linate-Catania costa 76 euro mentre tramite la piattaforma Volagratis è possibile prenderlo a 73 euro. Il bagaglio a mano sul sito della compagnia costa 30 euro mentre su eDreams 54,5, con un aumento dell’82% e su Volagratis è richiesto il pagamento di 44,80 euro con un incremento del 49% rispetto alla tariffa di Wizz Air. Chiude Kiwi con 68,25 euro, ovvero il 127,5% in più. Infine è bene verificare sempre il peso, se è maggiore rispetto a quello previsto la compagnia chiederà di pagare un cifra ulteriore al momento dell’imbarco.

I posti a sedere

Nel momento in cui si effettua l’acquisto bisogna prestare molta attenzione agli extra. Scegliere un posto in una posizione migliore oppure dove si ha maggior spazio per le gambe può costare molto di più rispetto all’opzione con assegnazione casuale, questo aspetto dipende ovviamente dalla tipologia di compagnia. Anche in questo caso acquistare sul sito di easyJet prevede l’assegnazione dei sedili standard a 15,98 euro per andata e ritorno, mentre eDreams e Kiwi mettono in vendita i medesimi posti al costo rispettivamente di 44,74 e 44,78, quindi con un rincaro del 180% in più. Anche in questo caso il bagaglio da stiva prevede un rincaro del 166%.

Fare spesso confronti

Un consiglio è quello di confrontare spesso i titoli di viaggio che si stanno per acquistare con quelli a disposizione sui siti delle compagnie. Una realtà come eDreams, per esempio, vende il biglietto Milano Bergamo- Siviglia di Ryanair a 225 euro, ovvero il 31% in più rispetto a quanto è stato offerto dalla compagnia low cost. Il bagaglio a mano costa 64 euro, il 28% in più, mentre quello da stiva 71,52, il 32,5% in più e la scelta del posto standard 44,76 euro, ovvero il 180% in più.

La replica

Alcune compagnie hanno dato la loro spiegazione in merito alle differenze di tariffe. Per esempio eDreams ha replicato attraverso un portavoce: “Non è corretto fare confronti diretti tra le agenzie di viaggio online e le compagnie, poiché i servizi forniti da queste aziende sono diversi. Le aviolinee trasportano i passeggeri dal punto A al punto B, ma le loro offerte sono limitate al loro inventario. Diversamente, eDreams funziona come un gateway verso l’intero mercato globale dei viaggi, offrendo ai clienti accesso a una gamma più ampia di opzioni e fasce di prezzo combinando le offerte di 700 compagnie”.