Biglietti aerei, i segreti per risparmiare sull’acquisto

Anche se non si tratta di metodi "infallibili", è possibile individuare i momenti e i periodi nell'arco di una giornata, di una settimana e dell'anno in cui si può davvero risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei. Per arrivare alla soluzione sono stati presi in esame i prezzi di oltre 250 agenzie di viaggio e decine di compagnie aree così da avere una media ponderata e scoprire i "trucchi" per le offerte più convenienti.

Il giorno migliore

A fare quest'operazione è stato il motore di viaggi per la ricerca di tariffe aeree Jetcost per il Corriere: l'analisi ha preso in esame gli ultimi 365 giorni e si è visto come la giornata migliore per acquistare un biglietto sia il martedì con 138 euro di prezzo medio sui voli nazionali. Questo valore coincide anche con l'inizio della settimana, considerato generalmente il momento migliore per pianificare il proprio viaggio rispetto all'acquisto di un biglietto aereo che si effettua nel fine settimana quando i prezzi tendono mediamente a salire perché iniziano a venir meno le offerte: in questo caso è la domenica il giorno peggiore con il prezzo medio di un volo in Italia pari a 148 euro.

Qual è l'orario migliore

Per acquistare uno o più biglietti aerei esiste anche un momento specifico, nell'arco delle 24 ore, che l'analisi ha dimostrato essere più conveniente: è necessario aspettare le 2 di notte per avere prezzi inferiori sui siti delle varie compagnie, low cost e non. La media nazionale, infatti, è pari a 123 euro a ticket contro i 148 euro (ben 25 euro in più) rispetto a quando si acquistano alle ore 13. Bisogna valutare attentamente, quindi, se rimanere svegli per ottenere un risparmio che si fa sicuramente importante. Ma c'è una fascia oraria, generale, in cui i voli costano meno: è quella dell'alba e della tarda serata rispetto a quando si vola nelle fasce centrali della giornata a meno che non ci siano apposite promozioni.

Quando conviene prenotare

Chi riesce a pianificare in tempo utile spostamenti per lavoro o semplice divertimento, viene "premiato" con un costo minore rispetto al classico last minute: infatti, se ci si pensa un paio di mesi prima si può risparmiare anche il 10% sul costo dei biglietti. È chiaro che man mano che ci si avvicina al giorno della partenza, in questo caso da cinque giorni alle ultime 24 ore, l'aumento si fa considerevole. Se due mesi possono sembrare troppi, risparmi notevoli si ottengono comprando un biglietto con almeno due settimane di anticipo.

Esistono anche determinati periodi dell'anno in cui si spende di meno per volare: si tratta dei primi tre mesi (considerati mediamente bassa stagione) ma anche settembre quando le vacanze estive sono terminate e gli spostamenti diminuiscono. Il prezzo medio per volare a gennaio e febbraio è di 99 euro, viceversa il costo dei biglietti si impenna quando si deve partire a dicembre (Natale e Capodanno periodi di alta stagione) con un prezzo medio pari a 167 euro.

Cosa succede con l'estero

La situazione è molto simile a quanto accade sul territorio nazionale anche quando si decide di viaggiare all'estero: si paga di meno volando a gennaio e febbraio (media di 148 e 157 euro a ticket), a seguire marzo e settembre con una ventina di euro in più. Alta stagione e prezzi nettamente più alti a giugno e luglio con 259 e 246 euro.