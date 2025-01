Bonifici istantanei, dal 9 gennaio cambiano i costi. Ma occhio alle truffe

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ci siamo: a partire dal prossimo giovedì 9 gennaio i bonifici istantanei non potranno costare più di quelli ordinari, come accade tuttora. Tra qualche giorno, quindi, non solo le banche che già offrono il servizio non potranno chiedere un surplus, ma ogni istituto di credito avrà l'obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare un bonifico istantaneo.

Allo stato attuale delle cose, gli istituti bancari offrono agli utenti l'opzione dei bonifici istantanei, ma con un costo più elevato rispetto a quelli ordinari, i quali, a seconda del contratto, sono spesso gratuiti. Certe banche prevedono una tariffa fissa, altre applicano una commissione sulla base del "peso" del bonifico, con costi aggiuntivi fino a 2 euro. Ebbene dal prossimo giovedì, in applicazione del regolamento 886 redatto dal Consiglio europeo dei pagamenti, per tutti gli istituti di credito comunitari scatterà l'obbligo di mettere a disposizione questa forma di pagamento rapido ai rispettivi clienti e di equiparare il prezzo a quello dei bonifici ordinari: come detto, dato che a seconda dei contratti siglati con le banche l'operazione è gratuita, in questi casi dovrà essere esente da commissioni anche la tipologia istantanea.

Il primo problema che si pone, tuttavia, è quello del rischio truffe, che ha un peso decisamente rilevante. Questo genere di operazione bancaria, che si realizza in una manciata di secondi, non prevede il tipico periodo di attesa, definito tecnicamente "cooling period", durante il quale si può verificare la liceità dello spostamento di denaro: manca, cioè la fase in cui si controlla la congruenza tra l'Iban indicato nel bonifico e il destinatario. Non solo: a complicare tutto il fatto che per poter riaccreditare la somma già versata, anche in caso di truffa conclamata, serve il consenso del ricevente.

Ciò premesso, è probabile che la banche debbano implementare dei sistemi di sicurezza ulteriori: si parla ad esempio di fissare un tetto massimo ai bonifici istantanei, così da limitare il più possibile i danni connessi a un trasferimento di denaro errato anche in caso di frode.

I bonifici istantanei, che saranno a disposizione degli utenti tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e consentiranno ai venditori di vedersi accreditare immediatamente i soldi di una vendita online, potranno inoltre essere utilizzati anche per effettuare pagamenti alla pubblica

. Basteranno appena 10 sedondi dal momento dell'invio per concludere l'operazione: l'obiettivo dell'UE è quindi in modo evidente quello di agevolare una maggiore circolazione di denaro e alimentare l'economia.