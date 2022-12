Il bonus del 2% nella tredicesima: cosa controllare in busta paga

Lo sgravio contributivo del 2%, previsto per chi ha redditi inferiori a 35mila euro, varrà anche per la tredicesima 2022. Per calcolare l’importo della gratifica natalizia, nel caso in cui il lordo previdenziale sia inferiore a 2.692, si dovrà considerare anche il taglio dei contributi del 2% introdotto dal governo Draghi.

Nel messaggio n. 4009 dell’Inps è stato confermato che lo sgravio deve essere calcolato per intero per tutta la tredicesima, nel caso in cui venga liquidata dopo il primo luglio 2022. Il bonus del 2% deve essere quindi applicato per intero, su tutti i ratei maturati.

Ma come controllare che l’importo della gratifica natalizia sia corretto e comprenda anche il taglio del cuneo fiscale del 2%? Ricordiamo che deve essere applicata, quindi, un’aliquota contributiva non del 9,19% ma del 7,19%. Per sapere se la tredicesima è corretta bisogna andare a guardare la terza sezione della busta paga, quella finale.

Qui sono indicate le informazioni fiscali e previdenziali: vengono riportati l’imponibile previdenziale (che deve essere al massimo 2.692 euro per avere lo sgravio del 2%) e le aliquote applicate. Proprio a questo campo bisogna prestare attenzione: l’aliquota che deve essere sottratta dall’imponibile previdenziale è del 7,19% e non del 9,19%. Se non è presente l’indicazione della percentuale è invece sufficiente calcolare a quanto ammonta l’importo dei contributi rispetto al lordo in busta paga, per verificare quale sia la percentuale. Alla fine, quindi, ne dovrà risultare un importo finale più alto di circa il 2% rispetto a quanto atteso.

