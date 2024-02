Bonus auto con “legge 104”: come funziona

Una detrazione pari al 19% del costo sostenuto, l’Iva al 4% anziché al 22% e l’esenzione del pagamento del bollo auto. Sono questi i “bonus” a cui gli aventi diritto alla legge 104 possono accedere per l’acquisto di un’automobile.

Si tratta di agevolazioni importanti ma che richiedono, logicamente, il possedimento di requisiti specifici per poterne usufruire e specifiche tecniche per il mezzo di trasporto tra cui, ad esempio, la potenza massima del motore per accedere all’Iva ridotta.

Entriamo un po’ più nel dettaglio.

Detrazione al 19% sull’acquisto dei mezzi di locomozione

I titolari di legge 104 hanno diritto ad una detrazione pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto di mezzi di locomozione, con un massimale di spesa fissato a 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta e, dunque, per una sola vettura nel corso di un quadriennio salvo i casi in cui sia necessario il riacquisto a causa di furto; in questo caso la detrazione per il nuovo veicolo spetterà al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e dovrà comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione, inoltre:

è valida anche nel caso in cui il veicolo sia stato acquistato e/o utilizzato all’estero purché fatto da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

spetta anche per le spese di riparazione del mezzo mentre sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio.

La detrazione può essere usufruita, per intero, nell’anno di imposta in cui il veicolo è stato acquistato o in quattro quote annuali di pari importo.

Iva al 4%

A differenza delle detrazioni che sono applicabili su un massimale di 18.075,99 euro, l’Iva al 4% è applicata su l’intero ammontare della spesa, senza massimali, sostenuta per l’acquisto di auto nuove o usate purché abbiano:

una cilindrata di 2mila centimetri cubici nel caso il motore sia a benzina o ibrido.

una cilindrata di 2.800 centimetri cubici, se l’auto ha in dotazione un motore diesel o ibrido.

una di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’iva ridota è applicabile anche agli optional acquistati contestualmente all’auto.

Esenzione del bollo

Se l’auto acquistata presenta i medesimi requisiti previsti per ottenere la riduzione dell'Iva al 4%, è possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto.

L’esenzione spetta sia nel caso in cui l’auto sia intestata alla persona con disabilità sia nel caso in cui l’intestatario sia un familiare del quale il titolare di 104 è fiscalmente a carico; anche in questo caso l’esenzione spetta comunque per un solo veicolo.

Chi ne ha diritto

Non tutti le persone a cui è riconosciuta la 104 possono usufruire delle agevolazioni per l’acquisto dell’auto. Come ricorda il sito dell’Agenzia delle entrate, possono usufruire delle agevolazioni le persone:

non vedenti così come specificato dagli art.li articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001.

sorde secondo quanto specificato dalla legge n. 381 del 26 maggio 1970.

con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento.

con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

con ridotte o impedite capacità motorie.