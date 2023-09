Bonus carburante da 150 euro: ecco a chi sarà destinato

Dopo l'introduzione della social card "Dedicata a te", grazie alla quale un milione e trecentomila famiglie hanno la possibilità di spendere un bonus del valore di 382,50 nei generi alimentari, il governo pensa di introdurre anche un bonus carburanti per chi è maggiormente in difficoltà.

La misura

Come abbiamo visto sul Giornale, l'ipotesi è già stata messa sul piatto dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, il quale ha dichiarato che " qualora il prezzo medio (dei carburanti, ndr) dovesse mantenersi ai livelli attuali, o peggio aumentare ancora, ci porremo il problema per aiutare le famiglie più numerose e chi ha redditi più bassi, per esempio con un bonus come fatto con la Social card". Ecco che, secondo le prime indiscrezioni, il bonus su benzina e gasolio avrebbe un valore di 150 euro da destinare alle fasce di reddito che non raggiungono i 25mila euro l'anno.

L'esecutivo Meloni è deciso a limitare le problematiche dovute ai rincari per poter limitare al massimo i costi per chi non si può permettere di spendere cifre elevate anche per il carburante. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un'intervista al Sole24Ore ha suggerito un'estensione della social card anche per il bonus carburante suggerendo al ministro Urso " una particolare attenzione a studenti e pendolari" . Si tratterebbe di un bonus "una tantum" che potrebbe essere erogato tramite la ricarica della card. Per adesso il bonus benzina è in cantiere ma c'è ottimismo circa la sua messa a punto nelle prossime settimane.

Il plauso di Federagenti

" Occorre una soluzione definita e strutturata per affrontare i rincari di carburanti che ciclicamente si ripropongono soprattutto nei mesi estivi e non soluzioni tampone ", ha dichiarato il segretario generale Federagenti Cisal, Luca Gaburro, parlando della posizione assunta dal governo in merito al taglio delle accise. " Nel condividere l'ipotesi di introdurre un bonus per l'acquisto del carburante - ha sottolineato Gaburro - riteniamo rimarcare la necessità di maggiori controlli a tappeto per sanzionare i comportamenti irregolari lì dove non viene rispettato l'obbligo di esporre i prezzi medi regionali dei carburanti alla pompa".

Come ricorda il Corriere, l'esborso per le casse statali non sarebbe insostenibile visto che si tratta di una cifra inferiore a due miliardi di euro che potrebbero essere recuperati dall'extragettito Iva. Infatti, il bonus per bloccare l'inflazione da 150 euro è costato circa 350 milioni per i pensionati, poco più di 400 milioni per gli autonomi e quasi un miliardo per i lavoratori dipendenti.