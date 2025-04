Bonus colonnine domestiche 2025: al via le domande

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per chi ha investito nella mobilità elettrica: riparte anche quest'anno il Bonus colonnine domestiche, l'incentivo che premia chi ha acquistato e installato nel 2024 infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici.

Le domande per ottenere il contributo potranno essere presentate dalle ore 12:00 di oggi, 29 aprile, fino alle 12:00 del 27 maggio, utilizzando la piattaforma online dedicata sul sito di Invitalia. Vediamo insieme come funziona il bonus e come richiederlo.

Che cos'è e chi può richiederlo

Il Bonus colonnine domestiche è un contributo a fondo perduto pensato per persone fisiche residenti in Italia e condomini che abbiano sostenuto spese per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica privata. Copre l’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomini che hanno realizzato l’installazione sulle parti comuni dell’edificio.

L’incentivo è destinato esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia e condomini, rappresentati dall’amministratore o da un condomino delegato. Non possono invece usufruirne i titolari di ditte individuali o società. Insomma, si tratta di un incentivo pensato solo per l’ambito domestico.

Come presentare la domanda

Per ottenere il contributo, bisogna inviare la domanda online, attraverso l'area riservata di Invitalia (invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it), utilizzando le proprie credenziali digitali: Spid, Cie o Cns. Sarà necessario compilare il modulo elettronico seguendo le istruzioni fornite e allegare la documentazione richiesta. A operazione completata, il sistema rilascerà una ricevuta di registrazione. Attenzione: ogni richiedente può presentare una sola domanda.

Documentazione necessaria

Per i privati, i documenti da presentare sono:

documento d’identità e codice fiscale;

copie delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione;

estratti conto che attestino i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili intestati al beneficiario (bonifico bancario, Sepa, carta di credito o debito);

una relazione finale sull’investimento;

una certificazione di conformità rilasciata dall’installatore;

i dati bancari per ricevere l’accredito.

Per i condomini, invece, andranno presentati:

codice fiscale del condominio e documento dell’amministratore o del condomino delegato;

delibera assembleare che autorizza i lavori, con dichiarazione dell’amministratore sull’assenza di impugnazioni;

fatture elettroniche e relativi pagamenti tracciabili;

relazione finale e certificazione di conformità;

informazioni bancarie per l’accredito.

Come funziona l’assegnazione del contributo

Le richieste verranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Se i fondi stanziati dovessero esaurirsi prima della scadenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvederà a comunicarlo con un avviso ufficiale. Una volta chiusa la finestra per le domande, entro 90 giorni verrà pubblicato il decreto con l’elenco dei beneficiari e i contributi saranno erogati direttamente sui conti correnti indicati.

Quali spese sono coperte

Sono ammissibili tutte le spese sostenute tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024 per:

acquisto e installazione di colonnine di ricarica;

realizzazione di impianti elettrici, opere edili necessarie, impianti di monitoraggio;

progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

costi per il collegamento alla rete elettrica.

Si badi, non basta aver acquistato la colonnina: per ottenere il contributo è indispensabile averla anche installata e aver documentato tutto in modo tracciabile.

Quali colonnine rientrano nel bonus

Il Bonus colonnine domestiche 2025 è sicuramente un’opportunità per chi, già nel 2024, ha investito nella mobilità sostenibile, che può così recuperare una buona parte delle spese affrontate.

Ci sono però sulla tipologia di dispositivo: le infrastrutture devono essere, di. Per i privati, devono servire esclusivamente per uso personale, per i condomini, devono essere ad uso collettivo dei soli residenti.