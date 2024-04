Bonus cultura giovani, c'è tempo fino al 30 aprile per spenderlo: come fare

Ascolta ora: "Bonus cultura giovani, c'è tempo fino al 30 aprile per spenderlo: come fare"

Mancano pochi giorni per utilizzare il bonus cultura giovani, la misura introdotta per promuovere la cultura fra i giovani che abbiano compiuto diciotto anni nel 2022 attraverso un bonus da 500 euro da spendere in attività e prodotti culturali.

Chi non avesse già utilizzato tutte le risorse del proprio buono, difatti, avrà tempo per farlo siano al 30 aprile prossimo, giorno in cui si concluderanno i termini della misura.

Inoltre, l’ultimo giorno del mese sarà l’addio ufficiale al bonus cultura, che sarà sostituito dalla nuova “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”.

Vediamo di cosa si tratta e come funzionano

Carta della cultura giovani

Per ottenere il nuovo bonus del valore di 500 euro, occorre fare richiesta entro il 30 giugno ed avere i seguenti requisiti:

essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno in corso di validità.

essere nati nel 2005.

avere un Isee non superiore a 35mila euro.

La carta potrà essere utilizzata l’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni di età ed entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata richiesta.

Carta del merito

Anche questo bonus avrà un valore di 500 euro e per ottenerla servono i seguenti requisiti:

essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno in corso di validità.

aver conseguito la maturità entro i diciannove anni con una votazione di 100 o 100 e lode.

La richiesta potrà essere fatta entro il 30 giugno e il bonus andrà utilizzato entro il 31 dicembre 2024.

Come richiederle e per cosa si possono utilizzare

Le richieste sono state aperte lo scorso gennaio e sarà possibile accedervi entro il 30 giugno, visitando il sito dedicato accedendo tramite identità digitale Spid oppure Carta d'identità elettronica (Cie).

Una volta entrati si dovrà compilare il form con i propri dati e inviare la richiesta e successivamente, il bonus o i bonus verranno accreditati sul proprio portafoglio.

Occorre ricordare, difatti, che i due bonus sono cumulabili e, come ricorda il ministero della Cultura, "sono finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani" .

Si potranno acquistare, ad esempio: