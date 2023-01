Bonus cultura per i nati nel 2004: tutto quello da sapere

Il Bonus cultura 18app è un contributo di 500 euro dedicato ai diciottenni e spendibile nell’ambito della cultura e dell’istruzione. Durante il 2023 ne possono beneficiare i nati nel 2004 e, a partire dal 2024, verrà sostituito con la Carta cultura giovani e la Carta del merito, introdotte dalla legge di Bilancio e al cui proposito il governo ha stanziato 190 milioni di euro.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 31 gennaio fino al 31 ottobre 2023.

Il Bonus cultura

Per usufruire del Bonus cultura i nati nel 2004 devono registrarsi sull’apposito sito mediante Spid o Cie ed è importante sottolineare che non ci sono altri modi per potere godere dell’agevolazione.

Il contributo non sottostà a logiche di reddito e viene concesso a tutti gli studenti nati nel 2004 che ne fanno richiesta.

Può essere speso sia online sia nei negozi fisici a patto che rientrino tra quelli convenzionati con 18app ed è spendibile soltanto da chi lo detiene, non può essere quindi convertito in denaro o ceduto a terzi.

Con i 500 euro si possono acquistare libri, riviste, abbonamenti a quotidiani cartacei o digitali, editoria audiovisiva, accessi a cinema, teatri, concerti e a eventi culturali in genere.

Rientrano nella possibilità di impiego spesa anche i corsi artistici e quelli di lingue straniere.

Cosa non si può comprare

Sono esclusi dal bonus cultura gli abbonamenti alle piattaforme streaming, materiale di varia natura che incita a ogni forma di violenza o materiale pornografico, così come sono esclusi gli acquisti di pc, tablet e smartphone.

Come anticipato sopra, il bonus è nominativo e quindi non può essere ceduto a terzi e, inoltre, non è possibile acquistare più volte lo stesso prodotto, vale a dire che non si potranno – per esempio – acquistare due biglietti per il medesimo concerto o due volte lo stesso Cd. Non ci sono limiti di spesa nel limite dei 500 euro, si può quindi impegnare tutto il bonus in un unico acquisto, per esempio per un corso di teatro.

Il periodo di validità del bonus

Chi richiederà il bonus entro il 31 ottobre 2023 avrà tempo fino alla fine del mese di aprile del 2024 per farne uso.

Allo stesso modo, chi ha richiesto il bonus nel corso del 2022, ha tempo fino al 28 febbraio del 2023 per esaurirlo, altrimenti non sarà più utilizzabile e l’eventuale somma non spesa andrà persa.

Le modalità di impiego della Carta cultura giovani e della Carta del merito non sono ancora state svelate, si sa soltanto che entreranno in vigore a partire dal 2024.