Bonus nido 2025, ecco la circolare dell'Inps: tutto quello che c'è da sapere

Con la pubblicazione della circolare n.60 da parte dell'Inps nella giornata di oggi, venerdì 21 marzo, il bonus nido 2025 è ormai ai nastri di partenza: dopo le istruzioni per accedere alla manovra, il passo conclusivo sarà ora quello dell'attivazione della pagina web su cui caricare le istanze. Per il momento non c'è ancora niente di certo, ma l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha assicurato che nelle prossime ore tutto dovrebbe essere pronto: ciò significa, presumibilmente, che le domande potranno essere presentate sul portale dedicato a partire da lunedì 24 marzo.

Da quel momento in poi i nuclei familiari con figli di età inferiore a 3 anni avranno la possibilità di richiedere l'assegnazione del contributo e, una volta ottenuto il via libera, di caricare anche le quietanze dei pagamenti per le rette già effettuati da gennaio 2025. Una situazione che riguarda tante famiglie, dal momento che rispetto al 2024, quando l'autorizzazione arrivò a fine febbraio, quest'anno si partirà con un ulteriore mese di ritardo.

Il bonus nido, stanti le modifiche apportate con l'ultima manovra, ha subito delle modifiche nella sua strutturazione specie per quanto concerne l'entità dei contributi. Il totale rimane invariato in caso di figli nati in data precedente il 1° gennaio 2024:

con Isee inferiore a 25.000,99 euro si avrà diritto a 3mila euro l'anno (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro);

con Isee compreso tra 25.001 e 40mila euro si potrà beneficiare di 2,500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro);

con Isee non presente o superiore ai 40mila euro, la cifra è di 1.500 euro annuali (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).

Nel caso in cui il bambino sia nato dal 1° gennaio 2024, ed è in questo caso che risulta la variazione, gli importi saranno i seguenti:

3.600 euro l'anno (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), qualora l'Isee sia inferiore ai 40mila euro;

1.500 euro l'anno (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro), se l'Isee non è presente o supera la soglia dei 40mila euro.

La legge di bilancio ha sancito l'innalzamento del contributo fino alla quota massima di 3.600 euro al di sotto di 40mila euro di Isee per tutti i bimbi nati dal 1° gennaio 2024, senza la necessità che ci sia anche, come lo scorso anno prevedeva invece il regolamento, un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni.

A cambiare è anche lo stesso Isee nella definizione dello scaglione considerato per ottenere il beneficio spettante: l'ultima legge di Bilancio ha infatti escluso dal totale per la quantificazione dell'Isee per ottenere il bonus nido "l'importo erogato per l'assegno unico universale". Di questo scorporamento, comunque, non si dovrà occupare il contribuente, ma sarà lo stesso Inps internamente a completare il calcolo

Sempre per quanto riguarda la comunicazione dell'isee, l'Istituto nazionale di previdenza sociale precisa anche che qualora "siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il rilascio dell’Isee e i dati disponibili nei sistemi dell’Inps, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di Isee" : ciò significa, quindi, che finché l'importo non sarà corretto tramite la rettifica con Dsu, il beneficiario non potrà incassare più di 1.500 euro l'anno, vale a dire la quota minima.

A proposito della Dsu, alla luce delle ultime norme, come quella che esclude dal computo dell'Isee i titoli di Stato e i prodotti di risparmio postale garantiti per un tetto di 50mila euro, è probabile che ci sia maggior chiarezza con la revisione del modello attesa per il prossimo aprile.

La stima parla di circa 3 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche pronte a uniformarsi a tale novità, per cui è probabile che ciò comporti un ulteriore abbassamento dell'Isee per numerosi beneficiari del bonus nido.