Bonus patente 2025: cos’è e chi può accedere

Anche per il 2025 è possibile accedere al bonus patente. Il governo, difatti, ha lanciato il “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” che prevede un contributo fino a 2500 euro, che copre, circa, l’80% dei costi previsti per l’ottenimento di patenti di guida per i cosiddetti mezzi pesanti.

La misura, pertanto, è rivolta soprattutto al settore dell’autotrasporto considerando registrato di patenti per i mezzi pesanti, sono escluse, dunque, le A e le B, dedicate rispettivamente a moto (o motocicli) e auto.

Chi può accedere

Per accedere alla misura occorre avere, come requisiti:

età compresa tra i 18 e i 35 anni;

la residenza italiana e il possesso di documento di identità valido;

l’iscrizione ad un corso di formazione per la patente in una scuola guida convenzionata e non aver ottenuto già il bonus gli anni passati.

Non sono previsti, invece, dei limiti Isee e gli importi ottenuti non concorrono ad incrementare il reddito imponibile. Rispetto agli anni precedenti, in cui la misura era rivolta ai soli cittadini italiani ed europei, ora il bonus può essere ottenuto anche da cittadini stranieri purché, logicamente, residenti in Italia.

Le patenti comprese ed a quanto ammonta

Con il contributo, il cui importo massimo è di 2500 euro, è possibile seguire corsi per ottenere la patente:

di tipo C, C1, CE, C1E, che abilitano alla guida dei "camion", cioè i veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio

di tipo D, D1, DE, D1E che abilitano alla guida degli autobus, cioè gli autoveicoli per trasporto di persone (massimo 9 compreso quello il conducente) ma solo in uso proprio. Per quanto riguarda gli autobus e scuolabus occorre conseguire adesso, la Cqc (Carta di qualificazione del conducente).

Per ognuna di queste tipologie di patente ci sono requisiti specifici di età minima e massima e di controlli periodici per il rinnovo della patente stessa.

Occorre fare attenzione, però, perché il bonus è ottenibile fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione che, per il periodo 2023-2026 è stato di 5,4 milioni per ogni anno (circa 2mila voucher).

Ancora non è stato pubblicato il bando che, nel 2024, fu aperto il 4 marzo sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accendendo con Spid o Carta d'identità elettronica e completando la pratica con i propri dati. Dopo aver ottenuto il contributo il richiedente avrà 18 mesi per conseguire la patente.