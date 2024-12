Bonus Psicologo 2025: quello che c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Bonus psicologo rappresenta una misura fondamentale per aiutare le persone a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. Con la Legge di Bilancio 2025, il Governo ha deciso di rifinanziarlo con uno stanziamento di 9,5 milioni di euro e, soprattutto, di renderlo una misura stabile, evitando la necessità di rinnovi annuali. Una buona notizia, quindi, che però si scontra con il fatto che i fondi continuano a essere insufficienti rispetto all’elevata domanda. Ma cerchiamo di capire a quanto ammontano i fondi a disposizione per il 2025, chi può beneficiare del bonus e come.

Quanto è stato stanziato per i prossimi anni

Per il 2025, il fondo sarà pari a 9,5 milioni di euro. Nel 2026, la cifra scenderà a 8,5 milioni, per poi risalire a 9 milioni nel 2027. A partire dal 2028, il Governo ha previsto uno stanziamento annuo di 8 milioni di euro. Sebbene queste somme garantiscano la continuità del bonus, restano lontane dal soddisfare le reali necessità di chi ne fa richiesta.

Ad oggi, il Bonus psicologo 2024 non è ancora richiedibile. Per comprendere i tempi di attivazione, si guardi a quanto accaduto per il bonus 2023: l’Inps ha aperto le domande tra marzo e maggio 2024, utilizzando risorse destinate all’anno precedente. Questo significa che anche per il 2024 è probabile che le richieste possano essere avviate solo nel corso del 2025.

Chi può beneficiare del bonus e per quale importo

Il bonus è rivolto a chi necessita di supporto psicologico e il suo valore varia in base all’Isee del richiedente. Ecco come sono suddivisi gli importi: per chi ha un Isee fino a 15.000 euro, 50 euro a seduta, fino a un massimo di 1.500 euro; per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro: 50 euro a seduta, fino a un massimo di 1.000 euro; per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro: 50 euro a seduta, fino a un massimo di 500 euro.

Chi supera la soglia dei 50.000 euro di Isee non ha diritto al bonus. Gli importi sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe medie di una seduta di psicoterapia, che si aggirano intorno ai 50 euro, e coprono un massimo di 30 sedute. Una volta ottenuto, il bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni.

Come presentare la domanda

La procedura per richiedere il Bonus psicologo è piuttosto semplice e si svolge interamente tramite il portale dell’Inps. Bisogna accedere al sito dell’Inps con Spid, Cie o Cns, entrare nella sezione “Prestazioni e servizi”, quindi scegliere “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionare poi la voce “Contributo sessioni psicoterapia” e compilare la domanda. In alternativa, è possibile richiedere il bonus tramite il contact center dell’Inps.

Una volta chiusa la finestra per le richieste, l’ente provvede a stilare le graduatorie e a comunicare l’esito ai richiedenti. Nella propria area personale del portale, sarà possibile verificare l’importo riconosciuto e accedere al codice univoco necessario per utilizzare il bonus.

Come utilizzare il bonus

Per utilizzare il bonus, è necessario scegliere uno psicoterapeuta accreditato dalla piattaforma Inps. Una volta individuato il professionista, il beneficiario deve comunicargli il codice univoco alfanumerico fornitogli.

Il professionista, attraverso la piattaforma, verificherà la copertura economica della seduta e registrerà la data concordata. Dopo ogni seduta, il professionista emette una, includendo il codice univoco. Sarà poi l’Inps a rimborsare direttamente il professionista.