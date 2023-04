Bonus trasporti, boom di domande nel primo giorno: oltre 140mila i cittadini

Nel primo giorno a disposizione dei cittadini per inoltrare le istanze di accesso al Bonus trasporti, si è registrato un vero e proprio boom.

I numeri

Stando ai dati comunicati in serata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino alle ore 17:00 di oggi, lunedì 17 aprile, sono stati richiesti ben 153.408 voucher. Di questi 141.510 sono stati concessi, per un valore complessivo di quasi 8 milioni di euro (in tutto, per la precisione, si è arrivati a quota 7.965.461): la maggior parte dei tagliandi (il 41,74% del totale) è andata a giovani di età compresa tra 20 e 29 anni. Le richieste annullate sono state invece 7.547, mentre quelle respinte 4.351.

Sono risultate 669, a fronte di 1.126 disponibili, le aziende per cui è stato emesso almeno un voucher. La maggior parte degli abbonamenti agevolati dal Bonus trasporti (30.449) è stata sottoscritta con Trenitalia.

Il flusso

Il picco degli accessi al portale creato ad hoc per accedere al beneficio dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è registrato alle 8 del mattino. Ben 316.877 cittadini sono andati sul sito, mentre sono stati 265.262 quelli che hanno effettuato il login sulla piattaforma per accedere alla sezione dedicata alle istanze. Il dicastero informa che tutti i richiedenti con reddito inferiore a 20mila euro nel 2022 hanno concluso la procedura con esito positivo.

"È stata una giornata importante perché concretamente i cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, in tempi rapidissimi, hanno potuto ottenere il contributo economico di 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia" , ha commentato con soddisfazione il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone.

Il Bonus

La misura, studiata per agevolare studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, è stata finanziata complessivamente con 100 milioni di euro.

È possibile inoltrare l'istanza direttamente online sulla piattaforma 'bonustrasporti.lavoro.gov.it', alla quale bisogna obbligatoriamente accedere tramite Spid o Cie (Carta di identità elettronica). Non è invece necessario inserire il proprio Isee, ma risulta sufficiente provvedere ad autocertificare con l'apposita spunta di essere al di sotto della prevista soglia di reddito (20mila euro).

L'ordine di evasione delle domande viene regolamentato da un sistema di coda automatico, che consente di inserire un'unica istanza per volta. Nel caso in cui si vogliano ottenere altri voucher, bisognerà effettuare un nuovo accesso, inserendo i dati e il codice fiscale del nuovo richiedente. Il genitore può presentare istanza per un figlio minorenne, mentre in caso di maggiore età sarà il diretto interessato, anche se a carico, a dover provvedere in modo autonomo alla richiesta.