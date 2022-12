Bonus trasporti fino a gennaio: come beneficiare di ulteriori tagli

Nonostante che il bonus trasporti risulti in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022, esiste comunque un modo per poterlo utilizzare fino al mese successivo, e quindi entro il 31 gennaio 2023. Si aggiunga a ciò il fatto che, combinando lo sconto di 60 euro alla detrazione fiscale del 19% prevista per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto, si può beneficiare anche di un incentivo più consistente. Nessuna truffa, si tratta solo di un metodo poco noto che consente di massimizzare i propri vantaggi.

Ad oggi il bonus trasporti, di recente rifinanziato per 190 milioni di euro, consente di usufruire di un taglio fino a 60 euro del costo di un abbonamento mensile o annuale per coloro che hanno necessità di muoversi su mezzi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.

Per ottenerlo ci sono dei requisiti da rispettare relativamente alla propria situazione redditurale, che non deve superare i 35 mila euro l'anno, ma possono richiederlo tutti i contribuenti senza alcun limite di età.

Mensile o annuale?

Quale abbonamento può convenire di più richiedere? Secondo quanto previsto dal ministero dei Trasporti, è possibile inoltrare più richieste, per un massimo, tuttavia, di una al mese. In concreto, quindi, si può puntare al bonus per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, tenendo presente che il codice univoco ottenuto potrà essere sfruttato come sconto nel mese della presentazione della domanda oppure in quello successivo. Quindi potenzialmente tre riduzioni di costo contro una sola per un eventuale abbonamento annuale.

A Roma, per esempio, un abbonamento mensile Atac costa 35 euro: ciò significa che si può ottenere l'abbonamento gratis per il mese solare e risparmiarne 25 su quello successivo. Trenta giorni dopo potrò richiedere un nuovo bonus trasporti e risparmiare ulteriormente con lo stesso metodo. L'abbonamento annuale nella Capitale costa invece 250 euro, per cui lo sconto di 60 euro si potrà applicare una sola volta.

Fino a gennaio

Col metodo visto in precedenza è possibile, dunque, beneficiare di un taglio sui costi fino al 31 gennaio 2023, sempre che la richiesta venga inoltrata entro dicembre 2022: per l'abbonamento dall'1 al 31 dicembre, prendendo come esempio sempre Roma, non si dovrà sborsare un euro (35 euro di copertura totale), mentre per il mese successivo si potrà beneficiare di un consistente taglio (25 euro)

Sconto più consistente

Combinando il taglio di 60 euro per suddetto bonus con la detrazione fiscale al 19% prevista sulle spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici (nel limite di 250 euro), si possono incrementare i benefici dell'incentivo. Tenendo conto, ad esempio, di un abbonamento annuale da 300 euro, con l'applicazione del bonus trasporti si scenderebbe fino a 240 euro. Rientrando nel massimale previsto, è quindi possibile combinare un -19% di detrazione fiscale, che consentirebbe di ridurre la spesa di ulteriori 45 euro, arrivando a pagarne solo 195 sui 300 previsti.