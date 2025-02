Bonus veterinario, come risparmiare sulle spese degli amici a quattro zampe

Ascolta ora 00:00 00:00

Per tutti coloro che amano gli animali e desiderano un aiuto per le spese veterinarie, esiste un bonus pensato proprio per offrire un sostegno economico. Tuttavia, questo beneficio non è disponibile per tutti i possessori di animali domestici, ma solo per coloro che soddisfano determinati requisiti. In particolare, per usufruire del bonus, il proprietario deve avere almeno 65 anni, risiedere in Italia e avere un Isee inferiore a 16.215 euro. Inoltre, è necessario che l’animale sia registrato correttamente presso l’Anagrafe degli animali d’affezione, e che le spese veterinarie siano debitamente documentate e tracciabili. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Quali animali riguarda

Il bonus è attualmente rivolto esclusivamente a determinate categorie di animali, come cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Non sono inclusi rettili, anfibi e invertebrati, per i quali non ci sono indicazioni ufficiali sul possibile beneficio. Possono usufruire del bonus anche i possessori di animali da compagnia che non hanno finalità produttive o alimentari, come nel caso degli animali d’accompagnamento per persone disabili o quelli utilizzati in attività di riabilitazione e pet therapy. Questi ultimi, infatti, sono considerati animali da compagnia e rientrano tra i beneficiari del bonus.

Il beneficio

Tuttavia, alcuni animali sono esclusi dal beneficio. Non possono usufruire del bonus, infatti, gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione, al consumo alimentare o alle attività commerciali e agricole. Sono esclusi anche gli animali impiegati per scopi illeciti. La detrazione fiscale, che si applica alle spese veterinarie, arriva fino a un massimo di 550 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti. È importante sottolineare che per le spese relative ai farmaci è necessaria una spesa minima di 129,11 euro.

La detrazione fiscale

La detrazione fiscale, pari al 19% dell’importo delle spese veterinarie sostenute, si applica direttamente sull’Irpef. Per poter richiedere il bonus, è necessario inserire la domanda nella dichiarazione dei redditi annuale, allegando tutta la documentazione che attesti le spese sostenute per la cura dell’animale.

Questo bonus rappresenta quindi una preziosa opportunità per i proprietari di animali domestici che rientrano nei requisiti previsti e desiderano ottenere un supporto economico per la salute dei loro compagni a quattro zampe.