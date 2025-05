Hai una di queste borse in casa? Potrebbe valere migliaia di euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato del vintage è un settore da tempo molto solido e in continua ascesa, con un numero di appassionati che cresce di anno in anno: più aumentano i collezionisti e più ci sono persone disposte a investire cifre importanti per accaparrarsi i pezzi di maggior pregio e interesse, e in questo non fa eccezione il commercio di borse da donna storiche.

Uno degli esemplari più amati è senza dubbio la "Jackie O", modello firmato Gucci e reso celebre da Jacqueline Kennedy Onassis, tanto da diventare uno dei suoi elementi distintivi: tra gli anni '60 e '70 questa borsetta spopolò, entrando di diritto nella storia della moda. Così tanto che negli anni '90 fu riportata in auge dalla maison fiorentina sotto la direzione dello stilista Tom Ford.

Possedere la riedizione del celebre accessorio significa avere in casa un oggetto che può tranquillamente essere rivenduto a 1.500 euro online. Nel caso in cui si fosse dei fortunati possessori di un modello originale di Jackie O, specie quelli in pelle o tela monogram, può voler dire avere un tesoretto del valore di 4mila euro, con oscillazioni di prezzo che variano a seconda della rarità.

Quando si parla di borsette vintage non può non venire in mente la Chanel 2.55, una delle più iconiche in assoluto: disegnata da Coco Chanel in persona nel febbraio 1955, fu allora un modello innovativo rispetto alle diffusissime pochette perché dotato di una catenella che consentiva di portarla a tracolla. Con le sue tipiche CC dorate, la borsetta matelassé, la classica impuntura a rombi, è un pezzo tuttora in produzione e ambito dalle donne, ma avere un originale in buone condizioni significa poterlo rivendere almeno a 4mila euro.

Altro pezzo iconico è di certo la Birkin di Hermès: dedicata all'attrice Hjane Birkin, questo modello fu creato negli anni '80. Realizzata a mano, è una borsetta a produzione limitata tuttora molto apprezzata, e le versioni in pelle classica, in ottime condizioni e accompagnate da certificato di autenticità, possono far schizzare il valore di un esemplare fino a 20mila euro.

Nasce più tardi la celebre Baguette di Fendi,

tornata in auge grazie a Carrie in "Sex and the city": i modelli vintage del 1997 in buone condizioni si rivendono oggi tranquillamente intorno ai mille euro, che diventano 3mila per quanto concerne le edizioni limitate.