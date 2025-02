Btp Più parte con il botto: raccolti 5,6 miliardi il primo giorno

Ascolta ora 00:00 00:00

Domanda molto sostenuta per il Btp Più, la prima emissione dell'anno dedicata esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Alla fine della prima giornata le sottoscrizioni hanno superano i 5,6 miliardi di euro con oltre 160mila contratti. Numeri secondi solo a quelli che si erano visti con la terza emissione del Btp Valore avvenuta esattamente 12 mesi fa e che chiuse il primo giorno con una domanda per 6,4 miliardi. La quarta emissione, di maggio 2024, raccolse invece 3,7 mld il primo giorno.

La novità dell’uscita anticipata piace agli investitori

A scaldare gli investitori contribuiscono le cedole generose annunciate dal Tesoro. Il centro studi di Finint Private Bank sottolinea come sul mercato i rendimenti dei Btp sulle due scadenze rilevanti, 4 e 8 anni, erano più bassi (2,62% e 3,25% alla chiusura di venerdì 14 febbraio) rispetto al 2,8% e 3,6% proposti dal Tesoro. Il rendimento del quattro anni, in particolare può essere il più forte punto di appeal "poiché molti investitori vedranno il Btp Più come un investimento a 4 anni, tutt’al più estendibile se ci sarà la possibilità e la convenienza". Gli esperti di Finint puntualizzano che la nuova emissione è conveniente solo a chi abbia una più che ragionevole certezza di poterlo detenere almeno per 4 anni".



Come funziona il Btp Più

Il Btp Più, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti retail), prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 8 anni. Rispetto al Btp Valore spicca l’introduzione dell’opzione put di rimborso anticipato alla fine del quarto anno. L'investitore potrà quindi decidere il rimborso dell’intero capitale investito o anche solo di una sua quota; tale facoltà sarà esercitabile in una apposita finestra temporale prevista tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029, ma solo per coloro che acquisteranno il titolo durante i giorni di collocamento. La seconda grande differenza rispetto al Btp Valore è che in questo caso non è previsto un bonus fedeltà per chi acquista il titolo in emissione e lo tiene fino a scadenza. Pertanto, vi è un incentivo in meno per il 'cassettista' che tiene in portafoglio il titolo fino alla fine.



Tempo fino al 21 febbraio per sottoscriverlo

Il periodo di collocamento del Btp Più va dal 17 al 21 febbraio (termine alle ore 13, salvo chiusura anticipata). Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005634792. La sottoscrizione può avvenire attraverso la tua banca o il tuo intermediario finanziario. Btp Più potrà quindi essere acquistato attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni, ferme restanti le condizioni offerte dalla propria banca in merito alla tenuta del conto e degli altri servizi attivi.

Ogni richiesta di acquisto verrà interamente soddisfatta, senza massimali previsti, a partire da un investimento minimo possibile di 1000 euro.

Come per tutti i titoli di Stato, il Btp Più gode di una tassazione agevolata al 12,5%, l’esenzione dalle imposte di successione nonché, come previsto dalla legge di bilancio 2024, l’esclusione dal calcolo ISEE fino ad un limite massimo di 50.000 euro complessivi.

Caratteristiche principali del Btp Più:- Emissione dal 17 al 21 febbraio- Durata: 8 anni (scadenza nel 2033)- Cedole: pagate ogni 3 mesi, con rendimenti prefissati crescenti nel tempo- Rimborso anticipato: possibilità di ottenere il rimborso dopo 4 anni- Cedola del 2,8% i primi 4 anni per poi salire al 3,6% i successivi 4 anni- Il codice ISIN del titolo è IT0005634792- Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro