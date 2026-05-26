Busta paga, arriva il “codice Cnel”: cosa cambia per lavoratori e aziende

Le buste paga di maggio 2026 portano con sé una novità destinata ad avere effetti concreti per milioni di lavoratori e aziende. Da questo mese diventa infatti obbligatorio indicare nel cedolino il codice identificativo Cnel del Ccnl applicato, cioè il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

La misura è prevista dal decreto legge n. 62/2026 (o Decreto Primo Maggio) nell’ambito delle norme sul cosiddetto “salario giusto” e punta a rafforzare trasparenza e controlli sui trattamenti economici riconosciuti ai dipendenti. Non si tratta quindi di un semplice dato tecnico, ma di un elemento pensato per rendere più chiaro quale contratto viene applicato e verificare la coerenza tra stipendio, tutele e quanto previsto dal Ccnl di riferimento.

Cos’è il codice Ccnl che compare in busta paga

Il codice che i lavoratori inizieranno a trovare nei cedolini è quello alfanumerico assegnato dal Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) ai diversi contratti collettivi nazionali.

Si tratta di un identificativo già utilizzato nelle Comunicazioni Obbligatorie e nei flussi Uniemens inviati all’Inps, ma che ora entra ufficialmente anche nella documentazione consegnata ai dipendenti.

Finora il contratto applicato poteva essere indicato con formule generiche o sigle diverse a seconda del software utilizzato dall’azienda. Con le nuove regole, invece, tutte le imprese dovranno utilizzare un sistema uniforme e riconoscibile.

Perché il governo ha introdotto questa misura

L’obiettivo dichiarato è contrastare il dumping contrattuale e il fenomeno dei cosiddetti “contratti pirata”, espressione comunemente utilizzata nel dibattito giuslavoristico per indicare contratti collettivi sottoscritti da sigle considerate poco rappresentative rispetto alle principali organizzazioni sindacali e datoriali, spesso associati a livelli retributivi e tutele inferiori rispetto ai Ccnl più diffusi.

Rendere obbligatorio il codice identificativo serve quindi a facilitare i controlli e aumentare la trasparenza nei confronti dei lavoratori. Attraverso il codice sarà infatti più semplice verificare quale contratto viene applicato e controllare se il trattamento economico complessivo rispetta quanto previsto dal Ccnl di riferimento.

Cosa cambia per i lavoratori

Per molti dipendenti la novità potrebbe rappresentare un importante strumento di tutela. La busta paga, spesso difficile da interpretare, conterrà infatti un riferimento preciso che consentirà di identificare immediatamente il contratto applicato.

Questo permetterà di verificare con maggiore facilità se il livello retributivo è corretto, se vengono riconosciuti gli scatti di anzianità, se sono presenti le indennità previste e se il contratto applicato è coerente con l’attività svolta.

In altre parole, il cedolino diventa anche uno strumento di controllo dei propri diritti retributivi.

Il codice Ccnl entra anche nella lettera di assunzione

Le nuove regole non riguardano solo la busta paga. Il codice identificativo del contratto dovrà comparire anche nella lettera di assunzione e nella documentazione informativa consegnata al lavoratore all’inizio del rapporto.

Le aziende saranno quindi obbligate a indicare non solo il nome del contratto collettivo applicato, ma anche il codice Cnel associato. Il codice fungerà quindi da vera e propria “carta d’identità” del contratto applicato durante tutto il rapporto di lavoro.

Controlli più stretti su stipendi e agevolazioni

L’introduzione del codice unico servirà anche a rafforzare l’attività di monitoraggio da parte di Ministero del Lavoro, Inps e altri enti competenti.

I dati raccolti attraverso cedolini, comunicazioni obbligatorie e flussi contributivi potranno essere utilizzati per individuare eventuali anomalie nei trattamenti economici applicati dalle aziende e programmare controlli ispettivi.

Inoltre, il rispetto dei contratti collettivi più rappresentativi potrebbe incidere anche sull’accesso a bonus contributivi e agevolazioni economiche per le imprese.

Ccnl scaduti: cosa succede se il rinnovo tarda

Il decreto legge n. 62/2026 interviene anche sul tema dei rinnovi dei contratti collettivi, cercando di limitare gli effetti dei ritardi che negli ultimi anni hanno inciso sul potere d’acquisto dei lavoratori.

La norma prevede infatti che, se un Ccnl non viene rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza, scatterà un adeguamento automatico delle retribuzioni pari al 30% della variazione Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), parametro europeo utilizzato per misurare l’inflazione, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.

L’obiettivo è garantire una copertura economica minima nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e la firma del rinnovo. Per i settori caratterizzati da forte stagionalità o elevata variabilità dei ricavi, saranno invece previsti criteri specifici definiti dalle parti sociali.

Maggiore chiarezza su stipendi e contratto applicato

Con l’arrivo delle nuove buste paga di maggio entra quindi in vigore una delle prime novità concrete legate alle norme sul salario giusto.

L’obiettivo è trasformare il

cedolino non soltanto in un documento contabile, ma anche in uno strumento di trasparenza capace di aiutare i lavoratori a comprendere meglio contratto applicato, diritti economici e correttezza della retribuzione ricevuta.