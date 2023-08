Buy now pay later, il successo della rateizzazione. Le migliori aziende del settore

Il fenomeno “Buy now pay later” è in continua espansione e sta avendo un notevole successo anche in Italia. La formula di pagamento che consente al consumatore di effettuare degli acquisti tramite una dilazione del pagamento, senza commissioni e interessi, oggi è utlizzata da un consumatore su tre. Secondo un'indagine condotta da Kantar, società di data management, questa tipologia di transazioni avrà una notevole crescita nei prossimi anni tanto che per il 2029 si prevede che il mercato dei BNPL avrà un valore di 90 milioni di dollari. Ecco alcune aziende che si stanno imponendo in questo segmento.

I vantaggi

Questa tipologia di pagamenti prevede una procedura dove viene effettuato un acquisto online e attraverso il sito da cui si compra si può selezionare l’opzione “Buy now pay later”, ma attenzione perché non è valida per tutti gli shop online e la scelta di adottare questo metodo è a discrezione del venditore. La cifra viene suddivisa in base al numero di rate scelte dall'acquirente che non dovrà sostenere pagamenti extra per la posticipazione, salvo casi in cui non si rispetti la scadenza delle rate. Il tutto può essere fatto in pochissimi click.

Come funziona

Per accedere alla rateizzazione è necessario effettuare una richiesta che viene valutata in tempistiche particolarmente rapide. Solitamente il pagamento dilazionato viene confermato istantaneamente e senza la necessità di inserire molte informazioni. Spesso la valutazione sul merito creditizio viene fatta in forma semplificata. Come ricorda Banca d’Italia, nel momento in cui viene incluso un intermediario finanziario o una banca per questa tipologia di pagamento il cliente è tutelato a ricevere informazioni chiare e corrette che spieghino al meglio il piano al quale sta aderendo. Solitamente il servizio viene concesso per acquisti di importo contenuto. Di seguito alcuni esempi di aziende di successo che si occupano di "Buy now pay later".

FLOA

FLOA è una fintech che appartiene al 100% al Gruppo BNP Paribas. L’ambizione dell’azienda è quella d’essere presente in più di dieci paesi entro il 2025. Attualmente FLOA conta più di quattro milioni di clienti retail all’interno del territorio europeo e 10 mila partner commerciali online. Le soluzioni integrate di FLOA riguardano un periodo temporale di 3 o 4 rate mensili entro 60 o, nel secondo caso, 90 giorni e offrono un finanziamento fino a 6mila euro. Un’alternativa si chiama “PAY LATER” e si articola in un’unica rata posticipata a 30 giorni e nella possibilità di richiedere un massimo di 1.000 euro. Questa piattaforma non accetta alcune carte come Maestro, NP6, Revolut, Nickel, American Express ed Electron.

Klarna

Klarna è un’altra possibile soluzione che consente di rateizzare i propri pagamenti. A differenza delle normali piattaforme BNPL è possibile chiedere una posticipazione di quattordici giorni nel caso in cui vi sia un mancato versamento, questa possibilità è valida per una sola volta. Inoltre la piattaforma consente di avere una consulenza specifica nel caso in cui si presentino particolari difficoltà nel processo di controllo delle finanze. Anche in questo caso le liquidazioni vengono effettuate a 30 giorni.

Scalapay

Un'altra realtà particolarmente nota all'interno del settore è Scalapay, leader nel mercato italiano, che ha ottenuto a febbraio 2022 un finanziamento di 497 milioni di dollari. Con l’app puoi pagare i tuoi acquisti fino a 2mila euro in tre rate mensili a zero interessi. Al momento dell'acquisto verrà immediatamente addebitata la prima rata, pari ad un terzo del valore totale dell'acquisto. Le successive due tranche verranno addebitate con scadenza mensile. Nel caso in cui non venisse effettuato il pagamento delle rate successive, il mancato saldo entro 24 ore di ritardo comporterà un versamento di 6 euro di costi aggiuntivi se invece si dovessero superare 9 giorni in termini di ritardo la cifra da pagare aumenterà fino a 12 euro. Il servizio è completamente gratuito e in alcuni casi potrebbe essere introdotta una quarta rata.