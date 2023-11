Il Bonus psicologo anche nel 2024. Ecco il piano

Il prolungamento del Bonus psicologo entra nelle mire della politica. Un emendamento richiesto da Forza Italia e sostenuto dal Partito Democratico chiede maggiori finanziamenti per la misura introdotta dal governo Draghi e già rilanciata dal governo Meloni nel corso del 2023.

La misura, pensata per fornire un aiuto ai cittadini provati dalla pandemia, consiste in un contributo massimo di 600 euro erogato dall’Inps a seconda dell’Isee del richiedente.

L’idea di fondo è quella di destinare fino a 40 milioni nel 2024, cinque volte di più del 8 milioni di euro attuali.

Il Bonus psicologo nel 2024

La richiesta dell’aumento di fondi si scontra con le disponibilità di cassa. Nel corso del 2023 il Bonus psicologo è stato alimentato con le maggiori entrate dall’Iva sulla benzina e sul gasolio per autotrazione e, per il 2024, si pensa a una riduzione del Fondo per gli interventi strutturali.

Mentre si è prossimi alla pubblicazione dei decreti attuativi per rendere operativa la misura per il 2023, si sta lavorando al 2024 perché, in modo coeso, la politica è convinta della necessità di un supporto ai cittadini.

L'obiettivo è tutelare la salute mentale degli italiani, che ha la stessa identica importanza di quella fisica.

La presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, firmataria dell’emendamento, è dell’opinione che “Proteggere i cittadini dalle conseguenze della crisi pandemica e socioeconomica vuol dire non solo varare misure per tutelare economicamente le famiglie più in difficoltà, come stiamo già facendo, ma anche intervenire sulle ripercussioni psicologiche che tutto questo ha generato. L'obiettivo è tutelare la salute mentale degli italiani, che ha la stessa identica importanza di quella fisica”.

Dello stesso tenore il pensiero del senatore Pd Filippo Sensi che spinge per un finanziamento ulteriore.

Non c’è soltanto la politica a volere un finanziamento più corposo per il Bonus psicologo nel corso del 2024, tant’è che è sceso in campo anche il rapper Fedez con una petizione capace di raccogliere 200mila firme nel giro di 24 ore.

Come funziona il Bonus psicologo

È un sostengo di 50 euro al massimo per ogni seduta di psicoterapia, assegnato secondo il valore dell’Isee.

Chi ha un Isee inferiore ai 15.000 euro annui può ottenere il massimo previsto dalla misura, ossia 600 euro. Chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro ha diritto a un sostegno complessivo di 400 euro e, infine, chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro riceve un contributo massimo di 200 euro.

Come richiedere il Bonus psicologo

In attesa dei decreti attuativi, supponendo che la procedura rimarrà invariata, la domanda per il Bonus psicologo dovrà essere effettuata online sul portale Inps accendendo all’area personale mediante Spid, Cie o Cns.

Chi preferisce può contattare il Contact Center, componendo il numero verde 803.164 (da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (a rete mobile).

Queste modalità - sempre salvo indicazioni contrarie - dovrebbero essere le medesime per richiedere il contributo per il 2023, non appena i decreti attuativi saranno pubblicati.