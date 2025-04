È ora di cambiare gli pneumatici: scadenze e sanzioni, cosa c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni anno in questo periodo torna l'appuntamento con la sostituzione degli pneumatici in vista del cambio di stagione: a partire dal prossimo martedì 15 aprile le auto non avranno più l'obbligo di circolare con catene a bordo e le gomme invernali dovranno lasciare spazio a quelle estive. Come previsto dalle norme vigenti, comunque, ci sarà un mese di tempo per ottemperare a quest'obbligo, quindi il termine ultimo entro il quale effettuare il passaggio evitando così si incorrere in sanzioni è in realtà giovedì 15 maggio.

Il cambio è necessario in primis per il fatto che la mescola stessa con cui sono realizzate le gomme è profondamente diversa. Quella tipica degli pneumatici invernali è più morbida e adatta a mantenere la sua elasticità anche a temperature inferiori ai 7°C, garantendo al mezzo una perfetta aderenza sull'asfalto in condizioni di umido, freddo e neve. Quelli estivi, realizzati con mescole più dure, si ammorbidiscono col calore e risultano maggiormente performanti e sicure in condizioni di temperature elevate tipicamente estive: a migliorare non sono solo l'aderenza su strada e la risposta alle sterzate, ma anche il consumo di carburante e la resistenza all'usura dello stesso pneumatico.

Secondo le norme vigenti il cambio stagionale va effettuato obbligatoriamente per le auto su cui sono montate gomme M+S ("Mud and Snow", ovvero "Fango e Neve") con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione: i mezzi con pneumatici dotati di codice di velocità uguale o superiore possono continuare a circolare dopo il 15 aprile, anche se non è il massimo per quanto concerne la sicurezza su strada. Questo codice, è bene ricordarlo, si può trovare indicato sul fianco della gomma, e indica per l'appunto la velocità massima a cui essa si può utilizzare: la lettera "Q", ad esempio, indica i 160 km/h, la "H" i 210 km/h.

Come detto l'obblico sella sostituzione non riguarda tutti: un esempio sono gli pneumatici "All Season" ("Tutte le Stagioni") marchiati con le sigle M+S e 3PMSF, (ovvero "Three Peak Mountain Snowflake", cioè la rappresentazione stilizzata di una montagna con tre cime e il simbolo del fiocco di neve al suo interno), cosa che garantisce una perfetta aderenza anche in condizioni tipicamente invernali: queste gomme, sempre che abbiano un codice velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto, vanno bene per tutto l'anno.

Oltre che mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri automobilisti, i trasgressori rischiano di incorrere in sanzioni.

Si va da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro qualora il controllo sia avvenuto all'interno di un centro urbano, e da 84 a 335 euro se ciò è avvenuto al di fuori: a ciò si può aggiungere la decurtazione di 3 punti dalla patente o, nei casi più gravi, il fermo del mezzo fino ad avvenuta regolarizzazione. Qualora il codice di velocità non sia conforme a quello indicato sul libretto di circolazione si rischia di dover pagare una multa compresa tra 430 e 1.731 euro.