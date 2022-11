Canone Rai via dalla bolletta dal 2023: le ipotesi sul tavolo

A partire del prossimo anno potrebbero arrivare significativi cambiamenti per quanto concerne il tanto discusso Canone Rai. La stessa Unione europea ha espressamente richiesto di togliere l'imposta dalla bolletta della luce, trattandosi di un onere improprio. Ciò porta alla conclusione che dal 2023 arriveranno delle modifiche nelle modalità di pagamento.

Il Canone Rai

Considerata la più invisa agli italiani, la tassa sulla tv fu istituita nell'ormai lontano 1938, ma solo dagli anni '50 divenne effettivamente un'imposta per il possesso del televisore.

Dal momento che erano in parecchi a evitare il pagamento, il governo Renzi decise di inserire la tassa nella bolletta sull'energia, abbassando il canone da 113 euro l'anno a 90 euro e dividendolo in rate da 9 euro al mese per 10 mesi. In questo modo, infatti, si pensava di contrastare i numerosi fenomeni di evasione. L'imposta sull'energia, però, ha cominciato di conseguenza a salire, provocando malcontento.

Tutti, del resto, sono tenuti a pagare la tassa sulla tv. Ogni cittadini che detiene un apparecchio televisivo o altri dispositivi in grado di trasmettere. Solo gli over-75, con reddito inferiore a 8mila euro, sono esentati. Oppure coloro che non possiedono un televisore o altre apparecchiature.

Le novità del 2023

L'Unione europea ha bocciato la scelta di inserire il Canone Rai all'interno della bolletta energetica. Il governo Meloni, dunque, è al lavoro proprio per decidere quale sarà il destino dell'imposta sul televisore. Fra le varie ipotesi, quella di inserirla nella tassa sull'immobile, oppure nella dichiarazione dei redditi, così da essere pagata tramite il modello 730.

Non è comunque esclusa neppure la possibilità di una sua abolizione, come è stato fatto in Svezia, Spagna, Olanda e Finlandia.

Resta il fatto che, malgrado le tante discussioni fatte sulla tematica, il Canone Rai italiano rimane uno dei più bassi in Europa. In Croazia, ad esempio, la tassa sulla tv di Stato costa 137,00 euro, in Francia 133 euro, nel Regno Unito 185,11 euro, in Germania 215,76 euro, in Danimarca 303,35 euro e in Svizzera ben 360,65 euro.