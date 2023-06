Canone Rai: ecco chi non paga e quando chiedere l’esonero

Il tanto discusso canone Rai presente nelle imposte delle bollette della luce prevede alcune esenzioni dal pagamento per tre categorie di persone: gli over 75 con una certa soglia di reddito, diplomatici e militari stranieri e, ovviamente, chi non possiede alcun televisore in casa. È quanto previsto dalla legge con l'Agenzia delle Entrate che ha pubblicato un documento chiamato " Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ".

I casi di esonero

Come spiega il Fisco, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono dichiarare " che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica" , tramite la dichiarazione sostitutiva. L'altra categoria è quella di:

agenti diplomatici

funzionari o gli impiegati consolari

funzionari di organizzazioni internazionali

militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia

Per loro si applicano alcuni articoli previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963 oltre a specifici accordi e la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951. Infine, non devono pagare il canone Rai i cittadini che hanno compiuto 75 anni e il loro reddito non supera ottomila euro l'anno " senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti)". Le Entrate spiegano che "l ’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre"l

Quando va fatta la richiesta

Il modulo, compilabile e scaricabile online, va inviato entro il 30 giugno, mancano quindi ancora pochi giorni e vale per il semestre da luglio a dicembre 2023. Come si legge sul documento, il modello dovrà essere presentato soltanto dai titolari dell'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (a meno che non ci sia un erede sostitutivo): chi non riuscirà a inoltrare la richiesta telematicamente, potrà farlo tramite le poste in un plico raccomandato, senza busta, ad " Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino ".

Infine, chi non ha chiesto il rimborso in tempo utile e il canone è già stato versato, può presentare la dichiarazione sostitutiva che certifica il possesso dei requisiti necessari in tre modi: online, allo stesso indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di Torino (quello appena indicato) oppure si può consegnare in qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate del territorio nazionale.