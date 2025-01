Canone Rai, l'imposta è tornata a 90 euro: ecco chi deve pagare

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il mese di gennaio si riparte con il pagamento del Canone Rai, che per l'anno 2025 è tornato ad avere un importo di 90 euro. Non è stata infatti confermata la riduzione a 70 euro stabilita nella Legge di Bilancio 2024. Si ritorna dunque alla vecchia cifra, e sono tenuti a pagarla tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, come previsto dalla norma R.D.L.21/02/1938 n.246. Ovviamente sono previste delle eccezioni.

Il Canone Rai è, di fatto, un Canone Tv, poiché si tratta di una tassa che deve essere pagata a prescindere dal programma che si sceglie di vedere. A dover pagare, come abbiamo visto, sono tutti coloro che possiedono un " apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi televisivi ", ovvero in grado di ricevere un segnale terrestre o satellitare. Inoltre, nella nota del 22 febbraio 2012 emessa dall'allora ministero dello Sviluppo Economico viene precisato che sono assoggettabili al Canone "tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva" . Sono esclusi quei dispositivi che possono ricevere programmi TV via internet, come tablet, smartphone o computer.

Ad essere esentati dal pagamento del Canone sono coloro che non sono in possesso di apparecchi in grado di ricevere segnale terrestre o digitale (in questo caso, deve essere dichiarato nella dichiarazione sostitutiva). Non solo. Ad avere l'esenzione sono anche i cittadini di età superiore ai 75 anni, i militari stranieri e i diplomatici. Da ricordare che gli over-75 devono dimostrare di avere un reddito familiare annuo (loro e del coniuge) non superiore agli 8mila euro.

Per quanto riguarda il pagamento, questo viene addebitato sulle bollette dell'energia elettrica. L'importo viene diviso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre.

Nella fattura dell'energia elettrica troveremo i 9 euro aggiuntivi relativi al Canone. Chi non è titolare di un contratto di fornitura elettrica residenziale è invece tenuto a pagare in un'unica soluzione i 90 euro tramite modello F24. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2025.