Caro carburanti: ecco le app che aiutano a risparmiare

Quello dell’aumento dei prezzi dei carburanti è un problema ormai atavico, di volta in volta giustificato da differenti motivazioni e, lo abbiamo capito, di difficile soluzione. Così come invece è ormai un dato consolidato la puntualità con cui i prezzi salgono con l’approssimarsi dei periodi di vacanza e ferie degli italiani. Con il mese di agosto, fra l’altro, è scattato per i benzinai l’obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti ( https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/esposti-i-prezzi-medi-benzina-dove-costa-meno-e-dove-c-2190503.html ), pubblicato dal Ministero delle Imprese, nella speranza che ciò riduca le speculazioni, migliori la concorrenza e faccia scendere i prezzi. In attesa di sperimentarne l'efficacia, o che si trovino altre soluzioni per frenare tale fenomeno di “levitazione”, ci si deve arrangiare come si può: in questo possono essere d’aiuto alcune applicazioni per i nostri smartphone che segnalano il o i benzinai meno cari della zona in cui ci troviamo. Vediamo quali sono le più diffuse e come funzionano.

Cercare i prezzi più bassi e non solo

Sono diverse le app che, oltre ad aiutarci a trovare e confrontare i prezzi del carburante, permettono anche una corretta programmazione di gestione e manutenzione del nostro veicolo. Qui di seguito ne riportiamo alcune, disponibili sia per sistemi iOS che Android, tenendo presente che in qualche caso possono essere più orientate verso queste ultime funzioni che sulla comparazione “tout court” dei prezzi dei distributori.

Prezzi Benzina – GPL e Metano

È in grado di individuare i distributori che, lungo il nostro percorso, applicano prezzi migliori, confrontando i prezzi del carburante di oltre 20.000 stazioni di servizio distribuite sul territorio nazionale, aggiornati anche grazie alla community di utenti dell'app. Oltre queste segnalazioni, l’applicazione tiene conto anche dell’Osservaprezzi Carburanti che permette di avere il prezzo effettivo praticato sul territorio nazionale.

Gasoline Now

Permette di trovare le stazioni di servizio più vicine e/o più economiche. L’aggiornamento dei prezzi è legato ai database pubblicati dai governi o all’intervento degli utenti, che possono usufruire del servizio in Italia e in altri Paesi come Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna, Portogallo. Particolarmente apprezzabile la possibilità di ricevere una notifica quando i prezzi dei benzinai entro un certo raggio dalla propria posizione scendono sotto una determinata soglia, fissata dall’utente.

Fuelio

Aiuta a cercare le stazioni di servizio più vicine e conoscerne i prezzi, grazie ai dati Google Maps, oltre che tenere traccia dei consumi e delle spese del proprio veicolo, sia per carburante che per manutenzione, impostare promemoria per scadenze di revisione, assicurazione, bollo etc. Comoda la funzione che permette di visualizzare graficamente lo storico dei rifornimenti effettuati, con l’andamento dei consumi e dei prezzi nel tempo.

ViaMichelin

Fra i navigatori e visualizzatori di mappe più noti, con le sue ultime versioni è possibile organizzare il viaggio in tutti i suoi aspetti, prezzi benzina inclusi. Oltre a indicare la via migliore in termini di tempo, lunghezza e traffico, l’applicazione permette anche di tenere in considerazione il modello dell’auto e calcolare dove è più conveniente effettuare il rifornimento, mettendo a disposizione le informazioni rilevate, in questo caso, da oltre 22000 stazioni di servizio in tutta Italia, con tipi di carburante erogati alle pompe e prezzi aggiornati.

Gaspal

App fra le più intuitive, segnala in verde i distributori con prezzi più convenienti, in giallo quelli con prezzi medi e in rosso i più cari, anche se presenta sulla mappa un numero inferiore di distributori. Dà anche la possibilità di calcolare il percorso per raggiungere la pompa scelta tramite navigatore.

Risparmia sui prezzi benzina

Semplice ed essenziale, mostra direttamente su mappa i distributori più economici presenti nelle vicinanze per la tipologia di alimentazione indicata. Disponibile anche la modalità Autostrada, di particolare utilità se ci si trova a percorrere questa via di comunicazione.

Drivvo

Consente all’utente di monitorare i costi di gestione del veicolo, tramite uno storico da compilare via via con i vari servizi pagati, suddivisi per tipologie. Interessante anche la funzione che consente di aggiungere dei promemoria, da inserire manualmente in un elenco. Altrettanto utili le varie opzioni extra, sezione in cui si trovano tutti i dati archiviati suddivisi per gruppi, tipologie e motivazioni delle spese, altre impostazioni e funzioni varie, comprese quelle per i rifornimenti.

IlPieno

Aiuta a tenere traccia dei costi di carburante e della manutenzione dei propri veicoli. Tiene traccia comodamente dei rifornimenti e del consumo di benzina. Oltre al carburante, gli utenti potranno segnare tutte le spese della propria vettura o moto: tagliandi, meccanico, autostrada, parcheggi, assicurazione e molto altro.

IlPieno2: Manutenzione auto & Prezzi carburante

Oltre a fornire uno strumento utile per monitorare le spese della propria auto, presenta varie funzioni come la possibilità di cercare le stazioni di rifornimento più economiche, visualizzare grafici, ricevere avvisi per scadenze di bollo e tagliando, segnalare il luogo dell’ultimo parcheggio e altro ancora. Per calcolare il consumo, si calcolano al momento del pieno i chilometri percorsi da quello precedente e i litri immessi per riempire di nuovo il serbatoio.

Specifiche per Android, invece Distributori Metano, GPL e Colonnine by Ecomotori, così come Carburante più economico, mentre per chi possiede un iPhone o un iPad sono da considerare anche Benziina e iCarburante.

Attenzione: elemento comune alla maggior parte di queste app è che non sempre i prezzi applicati dai distributori vengono aggiornati in tempo reale. È però possibile mappare i distributori che mantengono nel tempo un prezzo mediamente più basso rispetto alla concorrenza locale.

Altre applicazioni utili

Capitolo a parte per le applicazioni di navigazione, che possiedono anch’esse alcune funzioni dedicate alla ricerca dei distributori di carburante più convenienti. Come ad esempio Google Maps che (anche se non su tutto il territorio), da qualche tempo inserisce, in aggiunta alle altre informazioni, anche i prezzi dei carburanti. Soluzioni altrettanto valide, quelle fornite da TomTom GO Navigation, Waze, Sygic GPS Navigation.