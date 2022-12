Caro gas, condomini senza riscaldamento: ne sono a rischio 5 ogni 100

Con l'incremento dei costi del gas e i rischi sempre più alti di insolvenze inizia ad aumentare anche la possibilità di restare al freddo per numerosi condomini. I primi casi di chiusura delle forniture si sono registrati al Nord del Paese, anche se le probabilità che tale fenomeno possa estendersi anche altrove cominciano a diventare sempre più concrete.

Cosa si rischia

Tra i casi più clamorosi emersi recentemente quello di una palazzina di Roma sita nel quartiere Marconi. Un complesso costituito da 8 edifici all'interno dei quali dimorano complessivamente circa 300 nuclei familiari: ebbene, a causa di un debito di 150mila euro, queste famiglie, composte anche da bambini e anziani, si sono viste disattivare l'impianto di riscaldamento centralizzato. Il rischio concreto di restare al freddo in uno dei momenti più duri dell'anno aveva portato i condomini a riunirsi con urgenza per trovare una rapida soluzione all'incombente problema, magari con la sostituzione dell'amministratore. Purtroppo il tentativo non è andato a buon fine e ora le circa 300 famiglie si trovano in una situazione disperata.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, peraltro, quello del comprensorio del quartiere Marconi non è un caso isolato nella Capitale. Stesso destino, infatti, è capitato anche ai condomini che vivono in un complesso sito in via Baldo degli Ubaldi: in questo caso si tratta di circa 200 appartamenti. I residenti hanno subito la disattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato. La possibilità che l'elenco di condomini italiani in difficoltà possa allungarsi ulteriormente si fa sempre più concreta.

L'allarme dell'Anaci

I problemi, peraltro, non si limitano solo a quanti non abbiano le possibilità economiche per saldare i propri debiti, ma anche a coloro i quali, pur avendo rimediato alla condizione debitoria magari firmando un nuovo contratto, si trovano ad attendere l'arrivo degli addetti incaricati di rompere i sigilli apposti agli impianti di riscaldamento bloccati.