Delirio green anche a scuola: arriva l'eco-zaino (ed è un salasso)

Il caro scuola preoccupa i genitori che in vista dell’inizio delle lezioni dovranno provvedere ad acquistare libri, quaderni, calcolatrici e molto altri. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico costerà mediamente 606,80 euro, si tratta del 6,2% in più rispetto allo scorso anno. I dati di Federconsumatori descrivono uno scenario critico per le tasche delle famiglie italiane. Inoltre la moda di quest'anno è l'ecozaino, un prodotto "sostenibile" che, però, costa circa trenta euro in più rispetto alla cartella in versione normale. Ecco tutti gli aumenti in arrivo per acquistare il materiale in vista del ritorno sui banchi.

Il salasso

Gli studenti sono pronti a ricominciare il percorso scolastico e i genitori devono mettere mano al portafoglio soprattutto per quanto riguarda i ragazzi che inizieranno le classi prime e devono acquistare nuovi libri, diari e molto altro. Complessivamente il caro scuola comporterà un incremento del 10% sulle tasche delle famiglie italiane rispetto al 2022. Il costo dei libri, per esempio, ammonta a circa 502,1 euro a studente, ovvero il 4% in più se confrontato con lo scorso anno. In questo articolo de IlGiornale.it abbiamo raccolto alcuni consigli per risparmiare sul materiale scolastico.

L'ecozaino

All’interno del corredo scolastico ci sono anche i prodotti ecologici che seguono la tanto decantata filosofia green diventata oramai una moda più che una volontà di rispettare l'ambiente. Questi oggetti sono particolarmente cari. Lo zaino sostenibile costa circa 100 euro, attualmente è aumentato del 7% nelle cartolerie e dell'1% nei supermercati. Inoltre ci sono altri prodotti ecologici come la penna in sughero con ricarica fabbricata con materiali organici. Per quest'ultima la cifra richiesta è mediamente di 8,99 euro. Ma si tratta davvero di un prodotto ecologico? È bene considerare il fatto che uno zaino normale, come anticipato, ha costi inferiori rispetto al prodotti green e, soprattutto, una durata maggiore nel tempo con un conseguente impatto sull’ambiente diluito nel tempo. La scelta ecosostenibile non è quindi conveniente sia dal punto di vista economico che ambientale, infatti il prodotto ha prezzo e durata maggiore e può essere sfruttato per più anni. Anche in questo caso la propaganda green, figlia dei Fridays for Future e di Greta Thunberg, ha cercato di propinare ideologie che non hanno nulla a che fare con il fatto di salvare il pianeta.

Il caso di una famiglia italiana

Un caso che fa riflettere è quello dell’ingegnere Mariangela Massarelli. La dottoressa lavora in una grande azienda romana mentre il marito è dipendente pubblico. La coppia ha tre figli pronti a tornare a scuola. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori per libri e materiali scolastici la spesa prevista per questa famiglia è di 2.500 euro. Per la figlia Laura, in procinto di iniziare la prima media, la spesa è di 488,40 euro per libri di testo e due dizionari, l’incremento sul 2022 in questo caso è del 10%. Inoltre bisogna considerare il corredo scolastico e i ricambi del materiale durante il corso dell’anno, complessivamente la spesa per la futura alunna della scuola media è di 1.095,20 euro. Per quanto riguarda Teresa, pronta a iniziare il primo anno del Liceo Scientifico, la spesa è di 1.302 euro di cui 695,80 euro per i libri e 606,8 euro per il corredo scolastico. Complessivamente le uscite per Teresa ammonteranno a 1.302,6 euro. Gli studi di Emanuele, che è pronto per la terza media, comporteranno un esborso meno oneroso, per lui i genitori dovranno spendere dai 150 ai 200 euro. Come riportato da La Stampa, il salasso per questa famiglia sarà decisamente notevole.

I risparmi

In queste situazioni saper risparmiare è importante, lo conferma anche Lorella Rotondi, formatrice e insegnante di Italiano e Storia all'Istituto superiore Statale "Gobetti-Volta" di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. La docente, per evitare di far spendere troppi soldi ai genitori, utilizza il libro bianco, uno per il biennio e l'altro per il triennio e aggiunge dispense e audiolezioni. Complessivamente il risparmio ammonta a 600 euro e gli studenti devono spendere solo 9,90 euro per acquistare un volume che include le mappe concettuali e potrà essere utilizzato per tutti i cinque anni scolastici. La professoressa Rotondi ha commentato così il caro scuola: “Basta al cambio continuo dei testi da parte dei docenti, basta allo shopping compulsivo delle nuove edizioni: questa non è progressione ma instabilità. Va bene l'autonomia, ma facciamo in modo che si crei un serbatoio, che i libri dei fratelli maggiori possano essere utilizzati dai figli più piccoli. Facciamo scelte intelligenti e adottiamo il riciclo non solo per i libri, ma per i vestiti, per l'arredo a casa. Per una vita sostenibile”.

Altri prodotti

Per quanto riguarda gli zaini di marca si può affermare che questo tipo di prodotto non ha subito incrementi. Infatti la spesa per una cartella scolastica parte da 85 euro mentre scende a 70 se l’acquisto viene fatto nei supermercati. Il quaderno, invece, costa mediamente 1,20 euro al supermarket e 1,99 in cartoleria.