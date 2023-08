Caro scuola, ecco i consigli per risparmiare

L'inizio dell'anno scolastico è spesso accompagnato da una lunga lista di forniture necessarie, dalle matite agli zaini, e da un’importante spesa da parte dei genitori per acquistare il tutto. Mentre le esigenze dei figli possono sembrare inesauribili, ci sono modi intelligenti per risparmiare senza sacrificare la qualità dell'educazione. Ecco alcuni consigli utili per gestire al meglio il budget acquistando libri di testo e molto altro in vista dell’inizio della scuola.

Pianificazione e riuso

È sempre bene pianificare. Prima di acquistare qualsiasi cosa, è consigliabile prendere il tempo per fare una lista completa di ciò di cui i ragazzi avranno bisogno. Questo aiuterà a evitare acquisti impulsivi e a concentrarsi solo sulle forniture scolastiche essenziali. Per risparmiare, inoltre, è molto meglio riutilizzare da un anno all'altro materiali come zaini, astucci e forbici. In questo modo si eviteranno spese extra che a volte possono risultare inutili. Inoltre è consigliabile insegnare ai propri figli a prendersi cura del loro materiale scolastico in modo che duri più a lungo.

Ingrosso e sconti

Spesso i prodotti venduti in grandi quantità possono essere più convenienti. Acquistare articoli come penne, matite e quaderni in pacchetti maxi aiuta a risparmiare notevolmente e consentirà di avere scorte extra per tutto l'anno scolastico. Inoltre è bene sfruttare le offerte e i saldi speciali che spesso si verificano prima dell'inizio dell'anno scolastico. Questi sono ottimi momenti per acquistare le forniture necessarie a prezzi ridotti grazie anche a coupon e promozioni specifiche.

Fai da te e condivisione

Molte volte è possibile risparmiare denaro creando materiale scolastico fai da te. Un esempio riguarda la realizzazione di copertine per i libri attraverso carta da imballaggio o vecchi cartoni. Inoltre se si hanno amici o vicini con figli che frequentano la stessa scuola, si può considerare l'idea di condividere l'acquisto di testi in grandi quantità ed eventualmente lo scambio dei vecchi libri.

Libri

Molto spesso all’interno delle liste di adozioni vieni richiesto di acquistare libri nella loro nuova edizione nonostante la vecchia, spesso, cambi di pochissimo rispetto a quella appena uscita e permetta di risparmiare. È bene confrontare i due testi e, se effettivamente i cambiamenti sono poco significativi, vale la pena acquistare il testo dell’anno precedente, eventualmente di seconda mano. Inoltre si dovrebbe considerare l'uso di risorse digitali quando possibile. Alcuni libri di testo e materiali didattici sono disponibili online, questo può ridurre i costi legati ai libri cartacei. A volte anche l'uso di app e software educativi può essere una soluzione economica per alcuni aspetti dell'apprendimento.