Caro-vacanze, ecco perché conviene prenotare last minute

Se è vero che in questa stagione estiva il caro-vacanze sta pesando come una mannaia sulle tasche di milioni di italiani che intendono trascorrere alcuni giorni di relax, c'è un "trucco" per poter risparmiare tanti soldi: sono le vacanze last minute prenotate soltanto pochi giorni prima, se non ore, rispetto all'effettiva data in cui si partirà per la meta desiderata.

Ecco le differenze

Rispetto a chi ha programmato con tanti mesi di anticipo dove recarsi ad agosto, ad esempio, i risparmi sono netti e lampanti che arrivano fino al 30% e più: la ricerca è stata condotta dalla società che si occupa di ricerche di mercato, Omnitrak, che ha comparato il calo dei prezzi di quando si prenota a partire da due settimane dalla partenza riuscendo, in molti casi, a fare affari d'oro. Nel nostro Paese, ad esempio, è lampante il caso della Sardegna, una delle mete cult degli italiani ma che in questa stagione ha finora registrato un importante calo di presenze a causa del caro-vacanze.

Agosto, invece, è praticamente a metà prezzo sia per chi desidera viaggiare in nave che in aereo: come ricorda Repubblica, mentre a giugno quattro persone spendevano fino a 1200 euro per la Civitavecchia-Olbia imbarcando l'auto, oggi risparmierebbero ben 500 euro prenotando due o tre giorni prima della partenza. Il copione non cambia anche per le altre tratte ma i risparmi arrivano anche a oltre 600 euro per la Genova-Olbia.

Il caro-voli, invece, continua a dettar legge ma anche in questo caso i rispami per chi parte all'ultimo momento ci sono se comparati a giugno: quattro persone possono sempre tra 400 e 700 euro invece della forbice compresa tra 850 e 1.200 euro se acquistati due mesi fa. Le strutture alberghiere, poi, anche se rimangono su valori mediamente più elevati del 2022 segnano ottime offerte per chi decide di partire tra agosto e settembre con risparmi anche del 15% su moltre strutture sparse sul territorio nazionale. Addirittura, seguendo alcuni motori di ricerca, i risparmi arrivano anche al 30% per le mete esotiche più gettonate (vedi Maldive o la Grecia). Discorso simile, infine, anche per il noleggio auto: in Sardegna, mediamente, una settimana di nolo a luglio per una vettura basic partiva da 450 euro, adesso i costi sono anche dell'ordine di 330 euro con assicurazione completa, un risparmio non da poco.