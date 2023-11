Caro voli, l'Antitrust indaga sui prezzi per Sicilia e Sardegna: algoritmi nel mirino

Adesso anche l'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) vuole vederci chiaro: il prezzo esorbitante dei voli aerei per le Isole Maggiori nel periodo natalizio è finito sotto la lente d'ingrandimento. Indagati numero uno sono gli algoritmi che "decidono" i prezzi che sono lievitati a centinaia di euro per una sola tratta, un salasso per le tasche di chi vuole tornare a casa o semplicemente concedersi una vacanza. in Sardegna e Sicilia.

L'indagine conoscitiva

" Alla base di questa decisione - spiega un comunicato Agcm - il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda" . Le compagnie aeree, già da anni, adeguano i prezzi grazie all'utilizzo di software e algoritmi che li modulano in base a periodi e richieste (maggiore è la domanda, più alto sarà il prezzo). Questo sistema può essere giusto fino a un certo punto, ossia fin quando gli aumenti non arrivano al 1.260% rispetto a un giorno qualsiasi di novembre.

Cosa c'entrano gli algoritmi con i prezzi dei voli

" Negli ultimi anni - continua il comunicato - il grado di automatizzazione e di sofisticazione di questi sistemi è notevolmente aumentato, sia per la crescita esponenziale delle informazioni trattabili sia per l'evoluzione tecnologica" . Ciò significa che n prospettiva potranno essere utilizzate nuove tecniche di intelligenza artificiale e "machine learning" potrebbe consentire l'uso "d i algoritmi di auto-apprendimento, in grado di elaborare nuovi criteri di definizione dei prezzi ". L'indagine del Garante si baserà sui potenziali effetti negativi che allo stato attuale accade sull'andamento del mercato e in quale modo i consumatori subiscono, spesso, gli algoritmi che stabiliscono i prezzi.

Cosa può cambiare per le compagnie aeree

In questo modo sarà approfondito anche il modo con cui viene comunicato al pubblico il costo dei biglietti aerei e le voci che riguardano tutte le varie componenti. Grazie a nuove normative l'Autorità potrà " imporre alle imprese misure comportamentali o strutturali per eliminare le distorsioni della concorrenza o per raccomandare le opportune modifiche legislative/regolamentari così da migliorare il funzionamento dei mercati" . In parole povere, attenzione perché se i prezzi vanno troppo al di là di una corretta concorrenza e aumentano in maniera sleale, l'Agcm potrà imporre un freno. "Inoltre se - nel corso del procedimento - le imprese presentano impegni, l'Autorità potrà valutarne l'idoneità a risolvere le criticità rilevate e renderli obbligatori".

Il plauso di Schifani

Si è detto d'accordo con la presa di posizione del Garante anche il governatore della Regione siciliana, Renato Schifani, sottolineando che " le nostre battaglie in difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate dall'abnorme e intollerabile ripetersi del caro-biglietti anche in occasione delle prossime festività di fine anno ". Quanto sta avvenendo è merito del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale ha dato maggiori poteri di indagine all'Antitrust. In questo modo " si potrà finalmente fare chiarezza - ha aggiunto il governatore - su un meccanismo che reputo penalizzante per i siciliani e per quanti vogliano raggiungere la nostra Isola e, soprattutto, sarà possibile imporre alle compagnie comportamenti più corretti" .