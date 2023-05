Carta acquisti spesa, tutte le informazioni

È stato sottoscritto dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida il decreto attuativo per consentire ai cittadini, che ne avranno il diritto, di beneficiare della carta acquisti spesa. La social card escluderà i precettori del reddito di cittadinanza. Ecco tutte le informazioni sul sussidio.

La card

L'importo complessivo della card, si legge nel decreto numero 110/2023, è di 382,5 euro per nucleo familiare. Si tratta di una carta acquisti istituita nel 2008 con la finalità di far fronte all’incremento dei prezzi degli alimentari e dell’energia. Per il 2022 sono stati stanziati 500 milioni di euro. Sarà operativa dal primo luglio 2023.

I requisiti

I beneficiari della card devono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, è necessario che tutti i componenti della famiglia abbiano questo requisito. Inoltre devono essere titolari di una certificazione Isee ordinario il quale non deve superare i 15mila euro annui.

La carta acquisti non verrà consegnata alle famiglie che nel momento di entrata in vigore del decreto percepiscano il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Nel caso in cui uno dei componenti familiari usufruisca della nuova assicurazione sociale per l'impiego non verrà consegnata la card.

Stesso discorso vale per chi percepisce la Naspi e l’indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, l’indennità di mobilità, i fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, la cassa integrazione guadagni-cig e altre forme di integrazioni salariali, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Cosa si può acquistare

La card consente di comprare in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie che siano abilitati al circuito Mastercard. Sarà possibile utilizzarla anche per pagare le bollette di luce e gas tramite gli uffici postali. Inoltre, la carta acquisti dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

Come funziona e come richiederla

La carta funziona come una normale carta di pagamento elettronica. La differenza è che le spese, anzi che essere addebitate al titolare della carta, vengono pagate dallo Stato. La card può essere richiesta negli uffici postali abilitati al servizio, presentando l'apposito modulo corredato dalla relativa documentazione.