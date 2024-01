Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: cosa sono e come richiederle

Ne avevamo già parlato a proposito degli incentivi previsti dalla Legge di bilancio per il 2024 e di quelli destinati alle famiglie per lo studio. Da oggi la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, che sostituiscono il precedente Bonus 18App possono essere richieste da quanti ne hanno diritto. Vediamo allora chi può beneficiarne e come fare domanda.

Carta Cultura Giovani: cos’è e chi ne ha diritto

La nuova Carta Cultura Giovani consiste in un bonus di 500 euro e spetta a coloro che hanno compiuto i 18 anni nell’anno precedente a quello di erogazione, in questo caso nel 2023. Possono quindi richiedere la Carta i nati nel 2005. I beneficiari devono essere residenti in Italia e per gli stranieri è richiesto il regolare permesso di soggiorno valido. Quest’anno ai requisiti si aggiunge anche l’Isee non superiore a 35.000 euro. Nel momento in cui se ne fa richiesta, quindi, è necessario che sia stato richiesto il nuovo Isee 2024.

Carta del Merito: cos’è e chi ne ha diritto

La Carta del Merito è riservata agli studenti che, entro i 19 anni, abbiano ottenuto un diploma di secondo grado con un punteggio minimo di 100/100. Analogamente alla Carta Cultura Giovani, ha un valore nominale di 500 euro.

Come si ottengono

Per accedere alle due agevolazioni bisogna effettuare la registrazione sulla piattaforma dedicata del Ministero della Cultura, utilizzando Spid o Cie. Per la Carta della Cultura Giovani l’operazione è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al compimento del diciottesimo anno di età, mentre per la Carta del Merito è possibile registrarsi dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento del diploma.

Le Carte devono essere utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno in cui i beneficiari si sono registrati. Per conoscere le imprese, gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, teatrali e da concerto, gli istituti culturali, i parchi naturali e le altre strutture che ospitano eventi culturali o spettacoli dal vivo dove è possibile utilizzare le carte, si può consultare l’apposito elenco curato dal Ministero e presente sulla piattaforma dedicata.

Come utilizzarle

Coloro che rientreranno nei requisiti riceveranno un voucher del valore di 500 euro da destinare a specifiche categorie di acquisti, tra cui biglietti per teatri e cinema, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, biglietti per musei, mostre ed eventi culturali, parchi naturali e corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera. Non sono consentiti gli acquisti per videogiochi, videocorsi al di fuori delle categorie menzionate e abbonamenti per piattaforme di streaming come Disney Plus, Dazn, Netflix e altri. L'utilizzo delle carte sarà consentito sia presso negozi fisici che online. Il buono (o i buoni), eventualmente stampabile, deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare. A questo proposito, è importante fare molta attenzione e proteggere i propri dati al momento della registrazione, i truffatori digitali sono sempre in agguato.