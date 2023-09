Scuola, tutti in bonus (e le agevolazioni) per le famiglie: i calcoli

Il caro-scuola ha colpito diverse famiglie, anche in merito all’istruzione universitaria. Tuttavia, esistono diverse agevolazioni che possono aiutare a ridurre i costi scolastici. Ecco alcune agevolazioni a disposizione di studenti e famiglie.

Bonus università

Il Bonus università rappresenta un'importante opportunità per gli studenti universitari. Questa misura offre un esonero totale dal pagamento del contributo per l'iscrizione agli studenti il cui nucleo familiare ha un Isee non superiore a 22mila euro. Inoltre, è previsto anche un esonero parziale per gli studenti con un Isee compreso tra i 22 e i 30mila euro. La percentuale di riduzione varia dall’80% al 10%, a seconda della fascia di appartenenza dell'utente.

Bonus cultura

Per i giovani nati nel 2005, che compiono o hanno già compiuto 18 anni nel 2023, è previsto il Bonus Cultura. Questo bonus si divide in due parti cumulabili. Il primo, noto come Carta della Cultura, offre 500 euro ed è destinato ai giovani appartenenti a famiglie con un ISEE inferiore a 35.000 euro. Il secondo, denominato Carta del Merito, è rivolto agli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti.

Fondo per lo studio

Il governo offre anche un fondo per lo studio, che fornisce un prestito garantito dallo Stato agli studenti meritevoli che hanno bisogno di supporto finanziario per coprire i costi dell'istruzione superiore. Questo prestito può coprire fino a un massimo di 25mila euro, erogati in rate annuali comprese tra 3mila e 5mila euro.

Borse di studio regionali

In tutta Italia, ogni regione prevede un numero variabile di borse di studio, che possono coprire parzialmente o interamente i costi dell'istruzione universitaria. Queste borse sono destinate agli studenti più meritevoli e gli importi possono variare significativamente da una regione all'altra. È bene informarsi sul sito del proprio territorio di appartenenza.

Bonus trasporti

Il Bonus trasporti rappresenta un aiuto importante per gli studenti e i lavoratori con un reddito inferiore o uguale a 20mila euro. Questo voucher mensile del valore di 60 euro aiuta a coprire i costi dei trasporti, facilitando gli spostamenti per gli impegni accademici o lavorativi.

Modello 730

Nel modello 730, esistono ulteriori agevolazioni per gli studenti. Per esempio, è possibile richiedere una detrazione per l'affitto per gli studenti fuori sede, con un limite massimo di 2.633 euro. Inoltre, è disponibile una detrazione del 19% sulle spese scolastiche sostenute nell'ultimo anno, con un importo massimo di 800 euro.