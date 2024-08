Cartelli e corsie dedicate, il telepedaggio e il significato della lettera "T"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato del telepedaggio ha cambiato faccia con l'avvento dei nuovi concorrenti di Telepass, il che significa che anche i cartelli che indicano le corsie dedicate stanno mutando progressivamente aspetto.

La segnaletica che un tempo indicava la società che deteneva il monopolio a livello nazionale, quindi, sta cedendo il passo alle nuove indicazioni, essendo entrare in ballo anche UnipolMove e MooneyGo. Sviluppato e introdotto da quella che un tempo era la società Autostrade, il sistema Telepass, contraddistinto da un trasponder a bordo del mezzo e una ricevente al casello, era infatti l'unico strumento a disposizione per effettuare il pagamento elettronico e a distanza del pedaggio.

Se fino a poco tempo fa era possibile individuare le corsia dedicate al telepedaggio grazie a un cartello giallo con la scritta "Riservata ai clienti Telepass", attualmente la situazione è cambiata proprio per il fatto che a disposizione degli automobilisti italiani ci sono altre soluzioni. Ciò non significa che da un giorno all'altro la segnaletica è improvvisamente cambiata ovunque, visto che i vecchi cartelli campeggiano tuttora in numerosi tratti stradali, ma che stanno iniziando a comparire sempre più spesso i nuovi cartelli.

La vecchia scritta viene sostituita da una semplice "T" inserita all'interno di un riquadro di colore nero sulla sinistra e da una bandiera dell'Unione europea sulla destra: il tutto compare su un cartello che mantiene sempre il caratteristico colore giallo. Il senso è che le "piste gialle" risultano percorribili esclusivamente da quegli automobilisti che detengono un dispositivo di telepedaggio italiano oppure europeo.

Chiaramente scegliere di percorrere le corsie dedicate è l'opzione migliore a disposizione dei viaggiatori per risparmiare tempo prezioso, dal momento che il sistema di pagamento è molto più rapido e le code si smaltiscono generalmente in tempi ridotti. Può tuttavia capitare anche il caso in cui si formino degli intoppi, per cui l'automobilista può decidere, qualora appaia più vantaggioso, utilizzare le piste miste.

Si tratta di quelle che ad oggi sono indicate con dei cartelli di colore azzurro su cui campeggia la scritta "Carte": in basso a sinistra, su sfondo giallo, una "T" maiuscola nera inserita in un riquadro nero, a destra, sempre su fondo giallo e inserita in un riquadro nero, la bandiera dell'Unione europea. In questo caso il pagamento avviene per l'appunto tramite carte con i circuiti Visa, Mastercard, American Express e le carte abilitate FastPay, comprese anche le tessere a scalare Viacard.

Corsie miste sono anche quelle indicate con cartelli bianchi con la "T" e la bandiera

della Ue inseriti in riquadri neri su sfondo giallo e l'indicazione di banconote e monete: è ammesso il pagamento con tutte le modalità possibili, ovvero carte e contanti in maniera self-service, tramite la cassa automatica.